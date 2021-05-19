Türk Yahudi Toplumu'ndan ABD'ye cevap: Cumhurbaşkanı Erdoğan bize karşı her zaman destekleyici olmuştur

Türk Yahudi Toplumu, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.

"HER DAİM BİZİ DESTEKLEMİŞTİR"

Türk Yahudi Toplumu'nun Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yahudi karşıtı olduğunu öne sürmek çok haksız ve çok ayıptır. Tam tersine kendisi bize karşı her daim yapıcı, destekleyici ve teşvik edici olmuştur" denildi.

ERDOĞAN'LA GÖRÜŞMELERİNİ PAYLAŞTILAR

Paylaşımda ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva ve Türk Musevi Cemaati Başkanı İshak İbrahimzadeh’in de aralarında bulunduğu azınlık cemaati temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıdan fotoğraflar da yer aldı.

While tragedies in the region are deeply saddening - & global rise of anti semitisim is unacceptable- it is unfair & reprehensible to imply that President Erdogan - @tcbestepe - is antisemitic. On the contrary, he has always been constructive, supportive & encouraging towards us. https://t.co/XMfV5bXicb pic.twitter.com/CBAIX0lSvo REKLAM May 19, 2021

ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI NE DEMİŞTİ?

ABD Dışişleri Bakanlığı, işgalci İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına ve katliamlarına her platformda sert bir dille tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almıştı. İsrail'in katliamlarını eleştirdiği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı antisemitizmle suçlamıştı.

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