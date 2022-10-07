Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 18 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok. Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 18 PKK/YPG’li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" denildi.

Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok!



Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 18 PKK/YPG’li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.



Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!#MSB pic.twitter.com/AuixZzyCF1 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 7, 2022

GÜNDEM Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde taciz ateşi açan üç PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi