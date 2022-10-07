Gündem Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 18 PKK/YPGli terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA

Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 18 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 18 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Haber Merkezi AA
Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 18 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı görüntüleri paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok. Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 18 PKK/YPG’li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" denildi.

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