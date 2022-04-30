Fırat Kalkanı bölgesinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz.
Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan 7 PKK/YPG'li terörist Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."
Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz.Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan 7 PKK/YPG'li terörist Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/QsXGQ1MnJp