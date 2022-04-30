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Gündem Fırat Kalkanı bölgesinde 7 PKK/YPGli terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA

Fırat Kalkanı bölgesinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan 7 PKK/YPG'li terörist Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fırat Kalkanı bölgesinde 7 PKK/YPGli terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz.

Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan 7 PKK/YPG'li terörist Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."

Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz.Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan 7 PKK/YPG'li terörist Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/QsXGQ1MnJp

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