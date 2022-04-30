Fırat Kalkanı bölgesinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

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CHP'li Özel'in tehditlerine 250 bin TL’lik dava

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Çağlayan Adliyesi önünde yaptığı konuşmada kendisini ve yargı mensuplarını tehdit eden CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel hakkında 250 bin TL’lik manevi tazminat davası açtı.