"'Yardımlar kabul görmüyor', 'İskenderun'da bizim belediyemiz yangını söndürdü, havalimanını onardı' gibi iddialar var. Siz kimsiniz ya? Siz kimsiniz? Ne olduğunuzu sanıyorsunuz? 85 milyondan farklı biri misiniz? Bu devletten farklı biri misiniz? Bütün devletin yapamadığını bir tane belediyeden gelen bir tane araç mı yapacak? Bu kadar mısınız? Biz bunları Adana'da da gördük. Bir tane çadırı 'Hastane kurduk' diye sundular. Siz kimsiniz havalimanındaki çalışmaları yapacaksınız? Hangi havalimanını yapmışsınız? Ulaştırma Bakanımız olayın içerisinde. Tüm kurum kuruluşlar özel sektör her türlü imkanlar AFAD koordinasyonunda afetzedenin hizmetindedir. OHAL ilan ediyoruz, hızlı hareket etmek zorundayız. Tüm araçları alıyoruz, koordinasyonunu yapıyoruz. Her şeyi afet bölgesine getirip orada planlama yapacak halimiz yok. DHMİ başlatıyor bu çalışmayı. Aralarında özellikle belirtiyorum. ABB araçlarının da olduğu iş makinaları moloz toplama işlemi için yönlendiriliyor. Yazık günah. Birkaç araçla moloz toplayıp hadi buyurun Hatay Havalimanını biz yapıyoruz. Yazıklar olsun size söyleyecek bir şey bulamıyorum. İskenderun Limanı'nda bir yangın var. Yanıcı maddeler olduğu için şiddetleniyor. Deniz Kuvvetlerimiz dahil deniz araçlarıyla ve diğer ilgililer tarafından karadan müdahale ediliyor. Bunlardan sadece 1 tanesi İBB'nin. Bunu davet eden oraya alan da biziz. 40 araçla müdahale edilen yangın bu. Yarısından fazlası Adana Orman Müdürlüğü'ne ait. Orada aracın drone ile fotoğrafını çekip biz yangını söndürdük, yine meydan okuma. Bir zihniyet bu kadar ucuzlayamaz. Olumlu olumsuz her şeyi paylaştık. Sonra çıkıp bu tür açıklamalar... Şu dönem siyaset ve seçim dönemi değildir. Eksiklikler yok mu olacak, olmaması mümkün mü? 04.17'de afet olmuştur, akabinde biz buradaydık. Bunun üzerinden siyaset yapılmaz. Siyasi çıkar elde etmeye çalışırsanız milletimiz bunun bedelini ödetir size. Olayı kendi mecrandan çıkarıp başka boyutlarda olay tetiklemeye çalışanlar olursa gereğini yapacağız."