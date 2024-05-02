Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı, Diyanet’in yayınladığı takvime göre, bu sene yaz aylarında idrak edilecek. Peki Kurban Bayramı ne zaman kutlanacak? Kurban bayramına kaç gün kaldı?

Kurban bayramı tatili kaç gün henüz açıklanmadı ancak dört gün sürecek olan bayramın ilk günü haftasonuna, üç günü haftaiçi günlerine denk geliyor. Bayram günleri dışında kalan Perşembe ve Cuma gününün tatil edilmesi halinde bayram tatili 9 güne çıkartılabilir.