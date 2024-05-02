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Yılın ikinci dini bayramı için geri sayım başladı! Kurban bayramı ne zaman 2024? Kaç gün kaldı?

Ramazan bayramının geride kalmasının ardından sıra Kurban bayramına geldi. Kurban bayramı haftasında vatandaşların bir kısmı memleketlerine gidip aile ziyaretleri gerçekleştirecek, bir kısım ise tatil planlarını şekillendirecek. Yılın 2. dini bayramı olan Kurban Bayramı ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? Kurban bayramına kaç gün kaldı? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen 2024 Kurban Bayramı başlangıç ve bitiş tarihlerini haberimizde.

14:38 - 2/05/2024 Perşembe
Güncelleme: 14:08 - 2/05/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Kurban bayramı
Kurban bayramı

Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı, Diyanet’in yayınladığı takvime göre, bu sene yaz aylarında idrak edilecek. Peki Kurban Bayramı ne zaman kutlanacak? Kurban bayramına kaç gün kaldı?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2024?

2024 Kurban Bayramı arefe günü 15 Haziran Cumartesi gününe denk geliyor.

2024 Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar günü başlıyor. Dört gün sürecek olan bayram 19 Haziran Çarşamba günü sona eriyor.

  • Kurban Bayramı 1. Günü: 16 Haziran Pazar
  • Kurban Bayramı 2. Günü: 17 Haziran Pazartesi
  • Kurban Bayramı 3. Günü: 18 Haziran Salı
  • Kurban Bayramı 4. Günü: 19 Haziran Çarşamba

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN MÜ OLACAK?

Kurban bayramı tatili kaç gün henüz açıklanmadı ancak dört gün sürecek olan bayramın ilk günü haftasonuna, üç günü haftaiçi günlerine denk geliyor. Bayram günleri dışında kalan Perşembe ve Cuma gününün tatil edilmesi halinde bayram tatili 9 güne çıkartılabilir.

KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI?

Kurban bayramına 2 Mayıs 2024 tarihi itibariyle 45 gün kaldı.



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