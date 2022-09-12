Fuat Oktay'dan 12 Eylül paylaşımı: Milli iradeye sonuna kadar sahip çıkmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 12 Eylül 1980 darbesinin yıldönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Oktay paylaşımında "Millet iradesini hiçe sayan, demokrasi tarihimizin kapkara lekesi #12Eylül darbesinin 42. yıl dönümünde tüm demokrasi şehitlerini rahmet ve minnetle anıyorum. Darbelere ve darbecilere asla geçit vermeyecek, milli iradeye sonuna kadar sahip çıkmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Millet iradesini hiçe sayan, demokrasi tarihimizin kapkara lekesi #12Eylül darbesinin 42. yıl dönümünde tüm demokrasi şehitlerini rahmet ve minnetle anıyorum.



Darbelere ve darbecilere asla geçit vermeyecek, milli iradeye sonuna kadar sahip çıkmaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/uLXnxhTSrw REKLAM September 12, 2022