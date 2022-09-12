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POLİTİKA

Fuat Oktay'dan 12 Eylül paylaşımı: Milli iradeye sonuna kadar sahip çıkmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 12 Eylül 1980 darbesinin yıldönümü dolayısıyla Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Oktay "Milli iradeye sonuna kadar sahip çıkmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fuat Oktaydan 12 Eylül paylaşımı: Milli iradeye sonuna kadar sahip çıkmaya devam edeceğiz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 12 Eylül 1980 darbesinin yıldönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Oktay paylaşımında "Millet iradesini hiçe sayan, demokrasi tarihimizin kapkara lekesi #12Eylül darbesinin 42. yıl dönümünde tüm demokrasi şehitlerini rahmet ve minnetle anıyorum. Darbelere ve darbecilere asla geçit vermeyecek, milli iradeye sonuna kadar sahip çıkmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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