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POLİTİKA

Fuat Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü mensuplarının üs bölgesine açtığı ateş sonucu şehit olan piyade sözleşmeli erler Mustafa Öztürk ve İsmail Esmer için taziye mesajı yayımladı.

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Haber Merkezi AA
Fuat Oktaydan şehit askerler için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Irak'ın kuzeyinde bulunan üs bölgemize teröristlerce yapılan hain saldırı sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiklerimiz Mustafa Öztürk ve İsmail Esmer'e Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

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