Fuat Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Irak'ın kuzeyinde bulunan üs bölgemize teröristlerce yapılan hain saldırı sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiklerimiz Mustafa Öztürk ve İsmail Esmer'e Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.
Irak’ın kuzeyinde bulunan üs bölgemize teröristlerce yapılan hain saldırı sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiklerimiz Mustafa Öztürk ve İsmail Esmer’e Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum.
Aziz milletimizin başı sağ olsun. pic.twitter.com/NikLaKPs4z
Irak’ın kuzeyinde bulunan üs bölgemize teröristlerce yapılan hain saldırı sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiklerimiz Mustafa Öztürk ve İsmail Esmer’e Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum.