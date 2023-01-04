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POLİTİKA

Gazeteci Fatih Portakal altılı masanın adayının belli olduğunu belirtti: Mutabakat sağlandı şartlar var

Gazeteci Fatih Portakal, altılı masanın cumhurbaşkanı adayını belirlediğini açıkladı. İYİ Parti ile CHP arasında gerginliğe neden olan adaylık tartışmalarına ilişkin Fatih Portakal, "Altılı masanın içerisinde bulunan partilerden birinin yetkilisiyle görüştüm. Kemal Kılıçdaroğlu üzerinde mutabakat sağlanmış ancak bazı şartlar var. Ancak en çok bakanlıkların dağılımı tartışılıyor" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Gazeteci Fatih Portakal altılı masanın adayının belli olduğunu belirtti: Mutabakat sağlandı şartlar var
Gazeteci Fatih Portakal altılı masanın Kılıçdaroğlu'nda mutabakata vardığını söyledi

Altılı masada cumhurbaşkanlığı tartışmaları devam ederken gazeteci Fatih Portakal'dan dikkat çeken açıklama geldi. Portakal, altılı masada siyasi partilerden birinin yetkilisi ile yaptığı görüşmesinde adayın Kılıçdaroğlu olduğunu söylediğini belirtti.

'MUTABAKAT SAĞLANDI ŞARTLAR VAR'

Altılı masanın cumhurbaşkanı adayına ilişkin gazeteci Fatih Portakal, "Aday bir kere altılı masada Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu ismi üstünde bir mutabakat var ama şartlar da var. Birincisi Cumhurbaşkanlığı yardımcılıkları konusunda kimler görev alacak? Bu yine konuştuğum bir başka kişi tarafından "Bu kolay aşılabilecek bir sorun" dedi. Çok hafif pürüzler varmış." dedi.

'BAKANLIK TARTIŞMALARI SÜRÜYOR'

Gazeteci Fatih Portakal, "En büyük şey, bakanlıklar konusunda. Yani neticede eğer bunlar kazanacak olursa yeni bir sistem gelecek. Ama ülkeyi idare etmesi gereken de bakanlıklar var. Işte İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı, Spor Bakanı, Milli Savunma Bakanı. O bakanlıkların paylaşımında bazı sorunlar yaşanabilir. Ve o sorunların yaşanmaması için şu anda da o pazarlıkların devam ettiği söyleniyormuş. Altı parti var CHP büyük parti, İYİ Parti var büyük parti, Demokrat Parti var içlerinde oy olarak en düşük partilerden bir tanesi ama altılının bileşini, Saadet Partisi var. Yine sağ kesimde muhafazakar kesimde oy alabilecek iki kuvvetli isim var. Ahmet Davutoğlu'yla Ali Babacan. Mutlaka onlar da bakanlık isteyecekler cumhurbaşkanlığı yardımcılıklarının yanı sıra. Burada en çok tartışılan bakanlıklardan bir tanesi Ekonomi bakanlığı. Ekonomi bakanlığı için kimden olsun, kimden olmalı sorusu çok konuşuluyormuş. Hangi partiden olsun? Özellikle DEVA Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi arasında bu çok konuşuluyormuş."

Gazeteci Fatih Portakal 6'lı masanın adayının belli olduğunu belirtti: Mutabakat sağlandı şartlar var
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Gazeteci Fatih Portakal 6'lı masanın adayının belli olduğunu belirtti: Mutabakat sağlandı şartlar var
Gazeteci Fatih Portakal, altılı masanın cumhurbaşkanı adayını belirlediğini açıkladı. İYİ Parti ile CHP arasında gerginliğe neden olan adaylık tartışmalarına ilişkin Fatih Portakal, 'Altılı masanın içerisinde bulunan partilerden birinin yetkilisiyle görüştüm. Kemal Kılıçdaroğlu üzerinde mutabakat sağlanmış ancak bazı şartlar var. Ancak en çok bakanlıkların dağılımı tartışılıyor' ifadelerini kullandı.

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