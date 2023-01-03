Aslı Baykal altılı masanın Türk ifadesini Anayasa'dan çıkarmak istediğini belirtti: Türkiye’den feda edecekleri toprakların sınırlarını da belirlerlerse

CHP'den istifa eden Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'ın CHP'ye ve altılı masaya ilişkin eleştirileri devam ediyor. CHP'nin bir eksen kayması yaşadığını belirten Baykal, altılı masanın diğer bir ortağının Türk ifadesini Anayasa'dan çıkarma teklifine sosyal medya hesabı Twitter üzerinden tepki gösterdi.

'TÜRKTÜR MADDESİNİ KALDIRACAKLARMIŞ'

Aslı Baykal, "Altılı masa Anayasadaki Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür maddesini kaldıracakmış. Türkiye’den feda edecekleri toprakların sınırlarını da belirlerlerse iktidara hazırlar" dedi.

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