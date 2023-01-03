Gündem Aslı Baykal altılı masanın Türk ifadesini Anayasadan çıkarmak istediğini belirtti Türkiyeden feda edecekleri toprakların sınırlarını da belirlerlerse
POLİTİKA

Aslı Baykal altılı masanın Türk ifadesini Anayasa'dan çıkarmak istediğini belirtti: Türkiye’den feda edecekleri toprakların sınırlarını da belirlerlerse

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda altılı masayı hedef aldı. Baykal, Deva Partisi'nin açıkladığı Temel Haklar Eylem Planı'na tepki gösterdi. Anayasa'nın 66. maddesinin değiştirilmesini içeren teklife ilişkin Baykal, "Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür maddesini kaldıracakmış" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Aslı Baykal altılı masanın Türk ifadesini Anayasadan çıkarmak istediğini belirtti: Türkiye’den feda edecekleri toprakların sınırlarını da belirlerlerse
CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal

CHP'den istifa eden Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'ın CHP'ye ve altılı masaya ilişkin eleştirileri devam ediyor. CHP'nin bir eksen kayması yaşadığını belirten Baykal, altılı masanın diğer bir ortağının Türk ifadesini Anayasa'dan çıkarma teklifine sosyal medya hesabı Twitter üzerinden tepki gösterdi.

'TÜRKTÜR MADDESİNİ KALDIRACAKLARMIŞ'

Aslı Baykal, "Altılı masa Anayasadaki Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür maddesini kaldıracakmış. Türkiye’den feda edecekleri toprakların sınırlarını da belirlerlerse iktidara hazırlar" dedi.

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