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POLİTİKA

CHP'li Yarkadaş Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıklayacağını belirtti: Gemileri yaktı

CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş katıldığı canlı yayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıklayacağını belirtti. Şubat ayını işaret eden Yarkadaş, "Kılıçdaroğlu, 15 Şubat'la 1 Mart'a arası adaylığını açıklayacak" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CHPli Yarkadaş Kılıçdaroğlunun adaylığını açıklayacağını belirtti: Gemileri yaktı
CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklayacağını belirtti

Altılı masada cumhurbaşkanı adaylığı tartışmaları sürüyor. Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında gerçekleşen görüşme sonrası aradaki gerginliğin yerini uzlaşıya bırakıldığı kulislerde konuşuluyordu. Çok geçmeden CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş'tan dikkat çeken açıklama geldi.

'4 SLOGANLAR KAMPANYA YAPACAK'

Kılıçdaroğlu'nun seçim çalışmalarına ilişkin plan yapmaya başladığını belirten Yarkadaş, "Görülen net bir şey var. Kılıçdaroğlu her koşulda adaylığa hazır. 18 Ocak'taki toplantıdan sonra belki de 24 Ocak'ta Kemal Bey'in adaylığı 4 sloganla gündeme gelebilir. Bunlar; 'liyakat, adalet, refah ve kalkınma' olabilir. Uğur Mumcu'nun katledilmesinin yıl dönümü, bu bir iddia olarak dile getiriliyor" dedi.

'GEMİLERİ YAKTI'

CHP'li Yarkadaş, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıklayacağı tarihe ilişkin, "Kılıçdaroğlu'nun bu görüşmeleri tamamladıktan sonra 15 Şubat ile 1 Mart arası adaylığını açıklayacak. Altılı masa olsa da olmasa da adaylık konusunda kararlı" dedi.

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