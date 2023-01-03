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POLİTİKA

Meral Akşener ittifak ortaklarının 'özerklik' ve 'Anayasa’dan Türklüğü çıkaracağız' çıkışlarına sessiz kaldı

Altılı masa partilerinden gelen 'özerklik' ve 'Anayasa’dan Türklüğü çıkaracağız' çıkışları büyük tepki topladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Nuşirevan Elçi'nin özerklik çağrısına ve DEVA Partisi'nin 'Anayasa’dan Türklüğü çıkaracağız' vaadine İYİ Parti'den tepki gelmedi. Akşener ve İYİ Partililer tepki toplayan açıklamalar karşısında sessiz kalmayı tercih etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Meral Akşener ittifak ortaklarının özerklik ve Anayasa’dan Türklüğü çıkaracağız çıkışlarına sessiz kaldı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener

Geçtiğimiz gün Altılı masa partilerinden gelen 'özerklik' ve 'Anayasa’dan Türklüğü çıkaracağız' çıkışları büyük tepki topladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olan danışmanı Nuşirevan Elçi, CHP Genel Merkezi’nde Rudaw’a yaptığı Kürtçe röportajda Türkiye’de yetkilerin dağıtılarak, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

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Skandal sözlere imza atan Elçi "Türkiye’de yetkiler dağıtılmalı. Devletin şimdiki yapısı değiştirilmeli. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi diyoruz adı özerklik veya başka türlü de konulabilir. Tüm yetki ve imkanların tek bir yerde toplanması başından beri yanlış. Hem Kürtler için hem de diğer halklar için yetkilerin dağıtılması gerekiyor" dedi.

"ANAYASA'DAN TÜRKLÜĞÜ ÇIKARACAĞIZ"

Altılı masa ortaklarından Deva Partisi ise ve 'Anayasa’dan Türklüğü çıkaracağız' vaadinde bulundu. Deva Partisi'nin Temel Haklar Eylem Planı’nda Anayasa'nın 66. maddesinde yer alan "Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür. Türk babanın veya Türk ananın çocuğu Türktür." ifadesinin değiştirilmesi gerektiği savunuldu.

AKŞENER VE PARTİSİNDEN SES YOK

Millet İttifakı'nın ortaklarının bu açıklamaları büyük tepki çekerken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den ve İYİ Partililerden 'özerklik' ve 'Anayasa’dan Türklüğü çıkaracağız' çıkışlarına hiçbir tepki gelmedi.

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