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POLİTİKA

Gazeteci Fatih Portakal'dan dikkat çeken ifade: CHP'yi yönetmek devlet yönetmekten daha zor

Gazeteci Fatih Portakal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu için 'Baba oğul gibiyiz' ifadesine ilişkin "Mesajlarla dolu bir cümle" yorumunda bulundu. Portakal aynı zamanda Kılıçdaroğlu'na yönelik yapılan eleştiriler için, "CHP'yi yönetmek devlet yönetmekten daha zordur. Statükocudur" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Gazeteci Fatih Portakaldan dikkat çeken ifade: CHPyi yönetmek devlet yönetmekten daha zor
Gazeteci Fatih Portakal

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında İmamoğlu yönelik kullandığı "Baba oğul gibiyiz" ifadesini değerlendiren gazeteci Fatih Portakal, "Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun CHP'nin evladı olduğunu gösterdi" dedi. Portakal aynı zamanda CHP'ye yönelik dikkat çeken bir yorumda bulundu.

'CHP'Yİ YÖNETMEK DEVLET YÖNETMEKTEN DAHA ZORDUR'

Gazeteci Fatih Portakal'ın, Kılıçdaroğlu'na ve CHP'ye yönelik, "Kılıçdaroğlu 'İmamoğlu başka bir yere gitmez. CHP'nin evladıdır' şeklinde mesaj verdi. Kemal Kılıçdaroğlu bürokrasiden gelen biri ancak siyasiler arasında en zeki biri. Türk siyasi tarihinde attığı adımlarla, akıl olarak çok daha iyi. CHP'yi yönetmek devleti yönetmekten daha zordur. Statükocudur. Açılımlar yapmak mümkün olmayabiliyor. Kılıçdaroğlu bunu kırma yolunda adımlar attı" dedi.

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