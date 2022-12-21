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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bay Kemal oğluna sahip çık o kendisine başka ebeveynler arama peşinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun baba-oğul benzetmesine ilişkin, "Bay Kemal oğluna sahip çık. 'O kendisine başka ebeveynler arama peşinde' demeden duramadım" dedi.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bay Kemal oğluna sahip çık o kendisine başka ebeveynler arama peşinde
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

"Bay Kemal oğluna sahip çık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP'nin başındaki zat, birbirlerinin gözünü oyma derecesine gelen şahısla 'baba-oğul gibiyiz' diyor. Biz de içimizden Bay Kemal oğluna sahip çık, kendisine başka ebeveynler arama peşinde demeden duramadık" ifadelerini kullandı.

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6'lı masanın durumu hakkında da açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Altı ayrı sesin çıktığı, herkesin birbirinin arkasından iş çevirdiği, kavganın, kumpasın ayyuka yükseldiği bir garip masaya bu millet geleceğini teslim etmez" açıklamasında bulundu.

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