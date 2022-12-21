Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bay Kemal oğluna sahip çık o kendisine başka ebeveynler arama peşinde

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

"Bay Kemal oğluna sahip çık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP'nin başındaki zat, birbirlerinin gözünü oyma derecesine gelen şahısla 'baba-oğul gibiyiz' diyor. Biz de içimizden Bay Kemal oğluna sahip çık, kendisine başka ebeveynler arama peşinde demeden duramadık" ifadelerini kullandı.

OYNAT 00:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na İmamoğlu göndermesi: Oğluna sahip çık Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda, CHP liderinin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki “Baba oğul gibiyiz” sözleri hakkında konuştu: 'CHP'nin başındaki zat dün çıkmış 'Biz baba oğul gibiyiz' diyor. Bunları duyunca içimizden 'Bay Kemal oğluna sahip çık, o kendisine başka ebeveynler arama peşinde' demeden duramadık.' BiP'te paylaş

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6'lı masanın durumu hakkında da açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Altı ayrı sesin çıktığı, herkesin birbirinin arkasından iş çevirdiği, kavganın, kumpasın ayyuka yükseldiği bir garip masaya bu millet geleceğini teslim etmez" açıklamasında bulundu.

GÜNDEM CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tartışmalara son noktayı koydu: Baba oğul gibiyiz

OYNAT 01:33 Akşener ve İmamoğlu'nun dikkat çeken sevinç gösterisi: Bu neyin mutluluğu? İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener dün Saraçhane'ye giderek, YSK üyelerine hakaretten hakkında 2 yıl 7 ay hapis cezası ile beraber siyasi yasak kararı alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştü. İkilinin kararı kutluyormuş gibi gülümseyerek kucaklaşması ise sosyal medyada gündem oldu. BiP'te paylaş

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