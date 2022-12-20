CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tartışmalara son noktayı koydu: Baba oğul gibiyiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen cumhurbaşkanı adaylık çalışmalarına son noktayı koydu. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ile arasında problem olmadığının mesajının yanı sıra diğer siyasi partilerede mesaj verdi. Kılıçdaroğlu aynı zamanda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik ise sert ifadeler kullandı.

'BABA OĞUL GİBİYİZ'

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na yönelik, "Belediye başkanımız Ekrem İmamoğlu bugün buradadır. Sizin bilmediğiniz ama bizi yakından tanıyanların, dostlarımızın, yol arkadaşlarımızın iyi bildiği bir şeyi bu kürsüden sizlere ifade edeceğim. Ben Ekrem İmamoğlu ile baba-oğul ilişkisi gibiyiz. Kendisi CHP’nin evladı olduğu kadar benim de evladımdır, ona sahip çıkmak benim de boynumun borcudur" ifadelerini kullandı.

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'GURUR DUYDUM'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, Kılıçdaroğlu'nun ifadelerini nasıl değerlendirdiği sorulması üzerine, "Gurur duydum. Öyle duygularla yol arkadaşlığımız var, bu ilk kez değil, benim de dile getirdiğim bir şey. Bugün bunu dile getirmesi benim için gururdur. Genel Başkanımı her yerde dinlemek çok keyiflidir" dedi.