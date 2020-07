Gaziantep haberleri: Her gün 4 ton parasını dezenfekte ediyor Her gün 4 ton parasını dezenfekte ediyor: Vatandaşlar gelip inceliyor Gaziantep para koleksiyonu sahibi Esat Kaplan her gün 4 tona yakın parasını dezenfekte ediyor. Kaplan, “Koleksiyonumdaki para 4 tona yaklaştı. Tabi vatandaşlar gelip bu paraları gezerek inceliyor. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle işlerimizde düşüş var. Birde kendimizce eşimle beraber her gün bu paraları dezenfekte ediyoruz" dedi.

Haber Merkezi 26 Temmuz 2020, 11:52 Son Güncelleme: 26 Temmuz 2020, 11:53 İHA