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GAZİANTEP

Gaziantep haberleri: Her gün 4 ton parasını dezenfekte ediyor

Her gün 4 ton parasını dezenfekte ediyor: Vatandaşlar gelip inceliyor

Gaziantep para koleksiyonu sahibi Esat Kaplan her gün 4 tona yakın parasını dezenfekte ediyor. Kaplan, “Koleksiyonumdaki para 4 tona yaklaştı. Tabi vatandaşlar gelip bu paraları gezerek inceliyor. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle işlerimizde düşüş var. Birde kendimizce eşimle beraber her gün bu paraları dezenfekte ediyoruz" dedi.

Haber Merkezi İHA
Esat Kaplan, metal ve kağıt paralarını her gün temizliyor.
Esat Kaplan, metal ve kağıt paralarını her gün temizliyor.

Dünyanın bir çok ülkesinden binlerce tarihi parayı koleksiyonunda bulunduran Devri Alem Para koleksiyonu sahibi Esat Kaplan, metal ve kağıt paralarını her gün temizliyor. Koronavirüs salgınından dolayı dezenfekte işlemleri için tonlarca metal parayı su ve sabunla temizleyen Kaplan, vatandaşların gönül rahatlığıyla koleksiyonu gezebileceğini söyledi.

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Esat Kaplan, metal ve kağıt paralarını her gün temizliyor.

Para Koleksiyoneri Esat Kaplan yaklaşık 4 ton parayı her gün dezenfekte ettiğini belirterek, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • “Koleksiyonumdaki para 4 tona yaklaştı. Tabi vatandaşlar gelip bu paraları gezerek inceliyor. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle işlerimizde düşüş var. Birde kendimizce eşimle beraber her gün bu paraları dezenfekte ediyoruz. Önce metal paraları bir kabın içine koyarak su ve sabunla temizliyoruz kuruduktan sonra tekrar kavanozlara koyarak yerine koyuyoruz. Kağıt paraları da tek tek kavanozlardan çıkartarak temizliyoruz. Vatandaşlar gönül rahatlığıyla koleksiyonumuzu gezebilir.”

Esat Kaplan, metal ve kağıt paralarını her gün temizliyor.

Her gün 4 ton parasını dezenfekte ediyor: Vatandaşlar gelip inceliyor
FOTOĞRAF 5
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Dünyanın bir çok ülkesinden binlerce tarihi parayı koleksiyonunda bulunduran Devri Alem Para koleksiyonu sahibi Esat Kaplan, metal ve kağıt paralarını her gün temizliyor.
Title
Koronavirüs salgınından dolayı dezenfekte işlemleri için tonlarca metal parayı su ve sabunla temizleyen Kaplan, vatandaşların gönül rahatlığıyla koleksiyonu gezebileceğini söyledi.
Title
Para Koleksiyoneri Esat Kaplan yaklaşık 4 ton parayı her gün dezenfekte ettiğini belirterek, şu şekilde açıklamada bulundu:
Title
“Koleksiyonumdaki para 4 tona yaklaştı. Tabi vatandaşlar gelip bu paraları gezerek inceliyor. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle işlerimizde düşüş var. Birde kendimizce eşimle beraber her gün bu paraları dezenfekte ediyoruz. Önce metal paraları bir kabın içine koyarak su ve sabunla temizliyoruz kuruduktan sonra tekrar kavanozlara koyarak yerine koyuyoruz. Kağıt paraları da tek tek kavanozlardan çıkartarak temizliyoruz. Vatandaşlar gönül rahatlığıyla koleksiyonumuzu gezebilir.”
Title
Her gün 4 ton parasını dezenfekte ediyor: Vatandaşlar gelip inceliyor
Gaziantep para koleksiyonu sahibi Esat Kaplan her gün 4 tona yakın parasını dezenfekte ediyor. Kaplan, “Koleksiyonumdaki para 4 tona yaklaştı. Tabi vatandaşlar gelip bu paraları gezerek inceliyor. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle işlerimizde düşüş var. Birde kendimizce eşimle beraber her gün bu paraları dezenfekte ediyoruz" dedi.
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