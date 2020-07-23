Ayasofya Camisi özel parası basıldı: Yarın piyasaya sürülecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açıldığı günün anlam ve önemine binaen Darphane'nin özel çalışması tamamlandı.

Yarın piyasaya sürülecek

Ayasofya Camisi'nin yeniden ibadete açılması anısına tedavüle verilecek 1 TL küpürlerinin arka yüzeyine Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin resmi basılarak üretim yapılacak ve yarın tarihi itibariyle piyasaya sürülecek.

Koleksiyonerlere yönelik açılış tarihine özel piyasaya sunulacak en fazla 5 bin adet gümüş ve 10 bin adet bronz hatıra para basıldı.

DHA Ayasofya Camisi için basılan özel paralar.

Gümüş hatıra paralar 185 TL karşılığında, bronz hatıra paralar 55 TL karşılığında sertifikaları ile birlikte kurumun Beşiktaş’ta bulunan genel müdürlük binasındaki mağazadan ve internet üzerinden kurumun e-mağazasından satın alınabilecek.

Ayasofya Camisi için basılan özel paralar.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Darphanemiz tarafından basılan #AyasofyaCamii özel paramızla tarihe bir not daha düşüyoruz.” ifadelerini kullandı.

GÜNDEM Ayasofya Camisi'nin açılışına saatler kaldı: Bazı yollar trafiğe kapatıldı

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli, Cuma namazı öncesi Ayasofya Camii’nde incelemelerde bulundu

FOTOĞRAF 9 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'daki Yüksek Askeri Şura'nın ardından İstanbul'a gelerek Ayasofya Camisi'ne geçti. Erdoğan, dört gün önce de incelemelerde bulunduğu Ayasofya Camisi'nde yaklaşık 1 saat kaldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan açılış için yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi alan Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da eşlik etti. Erdoğan ve beraberindekiler Ayasofya Camisi'nin girişine gelerek Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi yazan tabelayı açtı, tabela önünde fotoğraf çektirdi. Erdoğan, incelemelerinin ardından Ayasofya Camisi'nden ayrıldı. Ayasofya hasreti yarın son buluyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazı öncesi incelemede bulundu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın kılınacak cuma namazı ile 86 yıl sonra ibadete açılacak olan Ayasofya Camisi'nde incelemelerde bulunarak, "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi" yazan tabelayı açtı. BiP'te paylaş

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