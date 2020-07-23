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Ekonomi Ayasofya Camisi özel parası basıldı Yarın piyasaya sürülecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İşte Ayasofya Camisi için basılan gümüş ve bronz özel parası

Ayasofya Camisi özel parası basıldı: Yarın piyasaya sürülecek

Ayasofya Camisi'nin yeniden ibadete açılmasına özel tedavül para ve hatıra para basıldı. Koleksiyonerlere yönelik açılış tarihine özel piyasaya sunulacak en fazla 5 bin adet gümüş ve 10 bin adet bronz hatıra para basıldı. Gümüş ve bronz paraların fiyatları ile nereden alınacağı da açıklandı.

Haber Merkezi AA
Ayasofya Camii
Ayasofya Camii

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açıldığı günün anlam ve önemine binaen Darphane'nin özel çalışması tamamlandı.

Yarın piyasaya sürülecek

Ayasofya Camisi'nin yeniden ibadete açılması anısına tedavüle verilecek 1 TL küpürlerinin arka yüzeyine Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin resmi basılarak üretim yapılacak ve yarın tarihi itibariyle piyasaya sürülecek.

Koleksiyonerlere yönelik açılış tarihine özel piyasaya sunulacak en fazla 5 bin adet gümüş ve 10 bin adet bronz hatıra para basıldı.

DHA
Ayasofya Camisi için basılan özel paralar.

Gümüş hatıra paralar 185 TL karşılığında, bronz hatıra paralar 55 TL karşılığında sertifikaları ile birlikte kurumun Beşiktaş’ta bulunan genel müdürlük binasındaki mağazadan ve internet üzerinden kurumun e-mağazasından satın alınabilecek.

Ayasofya Camisi için basılan özel paralar.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Darphanemiz tarafından basılan #AyasofyaCamii özel paramızla tarihe bir not daha düşüyoruz.” ifadelerini kullandı.

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