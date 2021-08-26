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Gaziantep İl Sağlık Müdürü Tiryaki'den delta varyantı uyarısı

Hayat Eve Sığar uygulamasında ‘Yüksek riskli bölge’ olarak görülen Gaziantep’te, delta varyantının görülme oranı ise yüzde 20 seviyelerine ulaştı. Delta varyantlı vaka sayılarının daha da artabileceğini belirten Gaziantep İl Sağlık Müdürü Dr. Ümit Mutlu Tiryaki, vatandaşları dikkatli olmaları ve kurallara uymaları konusunda uyardı.

Haber Merkezi İHA
Gaziantep İl Sağlık Müdürü Tiryakiden delta varyantı uyarısı
Dr. Ümit Mutlu Tiryaki

Delta varyantına karşı, sadece aşıya güvenmemek gerektiğini belirten Gaziantep İl Sağlık Müdürü Dr. Ümit Mutlu Tiryaki, bu varyantın biraz daha bulaşıcı, biraz daha hastalık riski yüksek olduğunu ve dolayısıyla maskenin, mesafenin, temizliğin mutlaka ön planda olması gerektiğini söyledi.

Gaziantep’te, korona virüs ve görülen varyantlar hakkında açıklamalarda bulunan İl Sağlık Müdürü Dr. Ümit Mutlu Tiryaki, "Delta Varyantı açısından ilimiz yüzde 60’lar, 70’ler, 80’ler falan değil açık konuşmak gerekirse. İlimizde bizim tespitlerimiz için söyleyeyim yüzde 10’larda, yüzde 20’lerde gibi seyrediyor ama artacak” dedi.

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İHA

"Virüs sürekli mutasyona uğruyor"

Virüsün sürekli mutasyona uğradığını kaydeden Dr. Tiryaki, “Daha önce İngiltere varyantı çıkmıştı 2 kişiydi, 10 kişiydi, 15 kişiydi derken Türkiye’nin tamamı hatta dünyanın büyük bir bölümünde İngiltere varyantına dönmüştü. Şimdi aynısı delta için geçerli, dünyanın her yerinde bu şekilde gelişme varsa, bir varyasyon varsa, mutasyon varsa, illaki ona dönecek. Süre veremem ama belki bakacaksınız 1 ay sonra, 2 ay sonra, 3 ay sonra tamamen bu varyasyona dönecek. Belki o dönemde yeniden bir mutasyon gerçekleşecek, bu delta olmayacak başka bir isimle anmaya başlayacağız, bunu ön görmemiz mümkün değil ama şunu söyleyebiliriz bu virüs sürekli mutasyona uğruyor” ifadelerini kulandı.

"Sadece aşıya güvenmemek gerekiyor"

Yoğun bakımlarda ilk dönem kadar olmasa da artışların başladığını ifade eden Dr. Tiryaki, “Yoğun bakım doluluklarımız artmaya başladı ama şöyle düşünün bizim daha önceki dönemde ayırdığımız yoğun bakım yatak sayımız çok daha yüksekti. Bu dönem biz daha düşük bir kapasiteyle çalışıyoruz çünkü vaka sayılarımız daha düşük, ona göre planlarımız var. Bizim A planı, B planı, C planı diye ayırdığımız bir kapasitemiz var. Her hastanemizdeki yoğun bakım yatak sayısının belli bir miktarını Kovid’e ayırtıyoruz. Örneği A planında 80 yoğun bakımı yatağı olan bir hastanede bu 10 yatak oluyor, B planına geçtiğimizde de 25 yatak oluyor ama C planına geçtiğimizde 50-60 veya daha da fazlasını kullanacak şekilde planlıyoruz. Şu anda B planında biz devam ediyoruz. İnşallah C planına ihtiyacımız olmaz diyeceğim ama bu tamamen vatandaşımızın duyarlılığına bağlı. Sadece aşıya güvenmemek gerekiyor. Bu varyant biraz daha bulaşıcı, biraz daha hastalık riski yüksek. Dolayısıyla maskenin, mesafenin, temizliğin mutlaka ön planda olması ve bunun yanında da bunu bir kişisel sorumluluk kabul ederek bize gelmelerini ve aşılarını yaptırmalarını istiyoruz” diye konuştu.
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