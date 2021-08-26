Sağlık Bakanı Koca: ​Şanlıurfa halen kırmızı olan tek ilimiz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Urfa'daki sevdiklerimizi arayıp hal hatır soralım. İlk doz aşı konusunu açalım. Şanlıurfa, halen kırmızı olan tek ilimiz. Aşı oranı düşük, risk seviyesi çok yüksek. Yakınlar böyle yerinde uyarılar için de var. Güzel hassasiyetiniz için şimdiden teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

BUGÜN URFA’DAKİ SEVDİKLERİMİZİ arayıp hal hatır soralım. İlk doz aşı konusunu açalım. Şanlıurfa, halen Kırmızı olan tek ilimiz. Aşı oranı düşük, risk seviyesi Çok Yüksek. Yakınlar böyle yerinde uyarılar için de var. Güzel hassasiyetiniz için şimdiden teşekkür ederim. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 26, 2021

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