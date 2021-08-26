Koronavirüs Sağlık Bakanı Koca Şanlıurfa halen kırmızı olan tek ilimiz
TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Koca: Şanlıurfa halen kırmızı olan tek ilimiz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün Urfa'daki sevdiklerimizi arayıp hal hatır soralım. İlk doz aşı konusunu açalım. Şanlıurfa, halen kırmızı olan tek ilimiz" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sağlık Bakanı Koca: ​Şanlıurfa halen kırmızı olan tek ilimiz
Sağlık Bakanı Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Urfa'daki sevdiklerimizi arayıp hal hatır soralım. İlk doz aşı konusunu açalım. Şanlıurfa, halen kırmızı olan tek ilimiz. Aşı oranı düşük, risk seviyesi çok yüksek. Yakınlar böyle yerinde uyarılar için de var. Güzel hassasiyetiniz için şimdiden teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca: Bu yalnızlık bile iyi değil
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanı Koca: Bu yalnızlık bile iyi değil

Abone Ol Google News
En çok satan20 ikinci el otomobil

En çok satan
20 ikinci el otomobil

​Fiyatlar 105 bin TL'den başlıyor.
Yatırım içinteşvik edeceğiz

Yatırım için
teşvik edeceğiz

​Birleşik Krallık'tan heyecanlandıran Türkiye açıklaması.
Yunan basını ATAK 2nin gövde gösterisini Yeni Türk tehdidi başlığıyla duyurdu

​"Tahsis ettiği 6,3 milyar dolar Türkiye'nin kota payına karşılık geliyor."

Sağlık Bakanı Koca bir ili böyle uyardı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Fetih Programı'nda konuşuyor.

Sokak köpeklerinden kaçarken otomobilin altında kaldı.

Hasılatını yüzde 136 artırdı.

'Sabaha kadar uyuyamıyoruz'

'Sabaha kadar uyuyamıyoruz'

​Ankara'nın göbeğinde aslanlar kükrüyor mahalleli dinliyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.