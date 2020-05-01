Gaziantep tarihini şartsız erişime açtı: Bir tuşla şehrin tarihine ulaşılabiliyor

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in kurduğu, geçmiş ile gelecek arasında bir köprü görevi gören Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı Kent Arşivi, koronavirüse karşı mücadelede “Evde Kal” çağrısıyla beraber konutlarına çekilen vatandaşlara dijital arşivini açtı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi web sitesinden “#evdekalGaziantep” sekmesini tıklayarak ulaşılabilecek arşivde Gaziantep’in tarihi, kültürel ve sosyal hayatı gibi pek çok konuya kaynak olabilecek; 8 konu başlığı altında hazırlanmış 60 bin görüntüye ve her türlü bilgi ve belgeye koşulsuz evlerden bir tıkla erişilebilecek. Kent Arşivi’nde Gaziantep ile ilgili Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi’ne ait kitap, belge, harita, devlet arşivi belgeleri, ile bir şehir için en önemli kaynaklardan olan şer’i mahkeme sicillerinin 174 cilt halinde ve bir cildinin tercümesi yapılmış olarak mevcutken, kente ait fotoğraf, kartpostallar, yerel gazete, dergiler, Gaziantep’e ait mektup ve pul bulunuyor.

‘HAZİNEYİ HALKA AÇIYORUZ’

Konu hakkında açıklama yapan Başkan Fatma Şahin, kent arşivinin dijital ortamda halkın hizmetine sunulduğunu belirterek, “Kent arşivi demek halkın hafızası, geçmişi demek. Büyükşehir Belediyesi Başkanı olduğumuz andan itibaren arkadaşlarımızla Osmanlı ve Cumhuriyet arşivlerini taradık. Burada çıkan bütün elimizdeki belgeler, kartpostallar, fotoğraflar, ve haritaları 8 başlıkta toplayarak tamamladık. Burada başlıklardan birisi eski fotoğrafların olduğu, tarihi binaların durumunu belirten fotoğraflar da mevcut” dedi.

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‘BURADA BÜYÜK EMEK VAR’

Bir diğer başlığın ise Gazi şehrin süreli yayınları olduğuna değinen Başkan Şahin şöyle devam etti;

“Gaziantep’in ne kadar güzel bir medeniyetin taşıyıcısı olduğu, okumaya ne kadar kıymet verdiği, insanına ne kadar güzel yetiştirdiğini gösteren dergiler var. Ayrıca görsel işitsel sözlü tarih çalışmaları yaptık. Bu şehrin yetiştirdiği 105 insanımızı dinledik. Şehrimizin eski haritalarını çıkarttık ve günlük hayattaki yazışmalarımızı topladık. Burada büyük bir emek var. Bu işin başına gelen arkadaşlar özel seçildi, ciddi çalışmalar yürütüldü. Bunun sonunda da bu büyük hazineyi, 60 bin belgeyi halkımızın hizmetine sunmak üzere kent arşivimizi açıyoruz. Bir tuşla dünyaya bu güzellikleri, övündüğümüz gurur duyduğumuz geçmişi gösteriyoruz.”

‘Geleceğe yol çiziyoruz’

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Kent Arşivi’nin oluşumunda vatandaşlardan gelen belgelerin önemli olduğunu Belirten Başkan Fatma Şahin, Gazi şehrin spora verdiği değerin eskiden beri devam ettiğini belgeleyen bisiklet ehliyeti belgesini göstererek “1952 yılında Gaziantep Belediyesi’nden bisiklet ehliyetnamesi alınmış. 1950’li yıllarda nasıl bisiklete kıymet verdiğimizin belgesi. 1950’lerde Dünya’da bu kadar bisiklete kıymet verilmiyordu belki. Şehrin geçmişi açısından önemli bir belge ve belediyemizin bu işe ne kadar kıymet verdiğinin göstergesi. Biz de Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak bisiklet yolları yaptık ve gençleri bisikletle buluşturuyoruz. Geçmişten aldığımız bu ilhamla geleceğe yol çiziyoruz” ifadelerini kullandı.