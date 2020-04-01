Gaziantep koronaya karşı ilklerle öne çıktı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in öncülüğünde Gazi şehir, Korona virüs salgınına karşı mücadelesini hızlandırdı. Büyükşehir’in bütün ekipleri, kısa sürede özellikle Avrupa’da yayılan virüse karşı daha güçlü tedbirler alınarak salgın tehdidinin ortadan kaldırılması amaçlandı. Koruyucu-önleyici tedbirler için denetimleri ve çalışmaları hızlandırdı. İki ayaklı mücadelede yayınlanan genelgeler doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi, hem dezenfekte ve temizlik çalışmalarını sıklaştırdı hem de sosyal desteklerle vatandaşa hizmet götürmeye devam etti. 

BAŞKAN ŞAHİN’DEN KORONA DENETİMİ

Fatma Şahin

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Büyükşehir ekiplerinin salgına karşı aldığı tedbirleri yerinde inceledi. Verilen ulusal mücadelede dezenfekte ve sosyal destek sağlayan Büyükşehir Belediyesi çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise ekibiyle beraber yapılan çalışmaları ve alınan tedbirleri denetledi. Vatandaşları dinledi. Tamvay ve otobüs duraklarını inceleyen Şahin, araçlarda İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle toplu taşımalara Türkiye’de ilk defa uygulanan sosyal mesafe şeritlerini yolculuk yapan vatandaşlara anlattı. Ayrıca korona salgınına karşı alınan tedbirleri ve çalışmaları iletti.

MASKE ÜRETEN İLK YEREL YÖNETİM

Fotoğraf: Arşiv

Korona Virüs salgınına karşı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (GASMEK), son günlerde en çok ihtiyaç duyulan maske üretimine başladı. Dünya gündeminde geniş yankı uyandıran Korona virüs salgınında, kullanılan materyaller arasında bulunan ve tedarik sıkıntısı çekilen maske ihtiyacına karşı Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Bünyesinde bulundurduğu şehrin göz bebeği olarak adlandırılan GASMEK, 21 usta öğretici ve 8 biçki dikiş kursiyeriyle maske üretimine başladı. Kurs merkezinde Sağlık Bakanlığı standartlarına uygun günlük 10 bin maske üretilecek. Üretilen maskeler, halka ücretsiz olarak dağıtılacak, korona salgınına karşı sahada çalışan Büyükşehir Belediyesi personellerine temin edilecek.

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TEMİZLİK BÜYÜKŞEHİRE EMANET

Fotoğraf: Arşiv

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, şehirdeki bütün toplu taşıma araçlarının temizlik çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda rutin olarak bünyesindeki tramvay ve otobüslerin günlük dezenfekte işlemlerine 665 adet sarı ve mavi özel halk otobüslerini kattı. Ayrıca bir ilk olarak şehirdeki bütün taksi durakları ve taksilerin temizliğini de üstlenirken işçi servislerini de her gün 6 saat süren yoğun bir çalışmayla dezenfekte ediyor.

KİMSESİZ YAŞLILAR İÇİN SICAK YEMEK

Fotoğraf: Arşiv

Başkan Fatma Şahin, zor günlerde yaşlıları da unutmadı. Büyükşehir, İçişleri Bakanlığı’nın 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için uygulamaya konulan sokağa çıkma yasağı genelgesi sonrası harekete geçti. Gelen talep doğrultusunda, yasak yüzünden alışverişe çıkamayan yaşlılara büyükşehir, sıcak yemek ve ekmek dağıtımına başladı. Durumu olmayan yaşlılara da 1 ay yetecek kuru gıda yardımı sağladı.

Virüse karşı yeşil sabun ve çamaşır suyu

Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde özellikle kenar mahalle ve köylerde Gaziantep’e özgü yeşil sabun ve çamaşır suyu dağıtımı yaptı. Hijyen tedbirleri kapsamında yürütülen çalışmalara sokak hayvanları da dahil edilerek farkındalık oluşturuldu, kentin 140 noktasında yer alan hayvan besleme noktalarında ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları yapıldı, vitamin destekli yemlerin dağıtımı sıklaştırıldı.

250 kişilik dezenfekte ekibi

Fotoğraf: Arşiv