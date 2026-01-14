İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan son 24 saatte ikinci kez İranlı mevkidaşı Arakçi ile telefonda görüştü. Bakan Fidan, görüşmede mevcut gerilimin giderilmesi amacıyla müzakerelere duyulan ihtiyacı vurguladı.
Ayrıntılar geliyor...
#hakan fidan
#dışişleri bakanlığı
#iran