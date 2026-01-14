Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan son 24 saatte ikinci kez İranlı mevkidaşı Arakçi ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan son 24 saatte ikinci kez İranlı mevkidaşı Arakçi ile telefonda görüştü

11:4914/01/2026, Çarşamba
G: 14/01/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan son 24 saatte ikinci kez İranlı mevkidaşı Arakçi ile telefonda görüştü. Bakan Fidan, görüşmede mevcut gerilimin giderilmesi amacıyla müzakerelere duyulan ihtiyacı vurguladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan son 24 saatte ikinci kez İranlı mevkidaşı Arakçi ile telefonda görüştü. Bakan Fidan, görüşmede mevcut gerilimin giderilmesi amacıyla müzakerelere duyulan ihtiyacı vurguladı.


Ayrıntılar geliyor...

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.


#hakan fidan
#dışişleri bakanlığı
#iran
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekliye çifte bayram yaşatacak! Emekli bayram ikramiyesi için yeni rakam geldi