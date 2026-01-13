Bakan Fidan'ın İran mesaisi: Önce Arakçiyle görüştü sonra Barrack'ı kabul etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefonla görüşmesinin ardından Barrack'ı Ankara'da kabul ederek İran'daki son gelişmeleri ele aldı.
Bakan Fidan, Barrack'la gerçekleştirdiği görüşmede, İran protestoları ve Suriye ordusunun terör örgütü YPG/SDG'ye düzenlediği operasyonları ele aldı.