Bakan Fidan'ın İran mesaisi: Önce Arakçiyle görüştü sonra Barrack'ı kabul etti

22:5313/01/2026, Salı
G: 13/01/2026, Salı
Görüşmelerde İran'daki son durum ele alındı
Görüşmelerde İran'daki son durum ele alındı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefonla görüşmesinin ardından Barrack'ı Ankara'da kabul ederek İran'daki son gelişmeleri ele aldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile görüştü.

Bakan Fidan, İran'daki son gelişmelere ilişkin İranlı mevkidaşı Arakçi ile telefonda görüştü.

Diplomasi temaslarını sürdüren Bakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ı Ankara'da kabul etti.

Bakan Fidan, Barrack'la gerçekleştirdiği görüşmede, İran protestoları ve Suriye ordusunun terör örgütü YPG/SDG'ye düzenlediği operasyonları ele aldı.




