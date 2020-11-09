Gaziantep Valisi uyardı: Dışarıda bir şey yemeyin

Ekonomi

Ticaret Bakanlığı efsane cuma indirimlerini mercek altına aldı

Özellikle online platformlarda ‘Efsane Cuma’ ve benzeri birçok isimle tüketiciye sunulan indirimler hakkında Ticaret Bakanlığı inceleme başlattı. Alışveriş yoğunluğunun arttığı bu kampanyalar süresince ortaya çıkan pek çok tüketici mağduriyeti ele alınacak. Bakanlık ayrıca tüketicileri dikkat etmesi gereken hususlar konusunda uyardı.