İstanbul'da bugün itibariyle başladı: İşte esnek çalışma saatleri

İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nden virüsle mücadele kapsamında sanayi kesiminde çalışanlar için esnek mesai uygulamasına geçilmesine yönelik karar çıkmıştı.

Esnek mesai uygulamasına ilişkin kararın ardından İstanbul'da bu sabah çok sayıda işçi erken saatlerde yollara koyuldu.

Koronavirüs vaka sayılarının artışa geçmesinin ardından alınan esnek mesai uygulamasına ilişkin çalışma saatleri de merak konusu oldu..

EKONOMİ İstanbul’da esnek mesai uygulaması başladı

ESNEK ÇALIŞMA SAATLERİ

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya esnek mesai saatlerine ilişkin şu açıklamada bulunmuştu:

''İl Pandemi Kurulumuzun tavsiye kararları bugün de İl Hıfzıssıhha Meclisimizde görüşülerek karara bağlandı. Hepimiz için, sağlığımız için, Sanayi kesiminde çalışanların, sabah saat: 07.00’da, mesaiye başlaması kararı alındı. Bu karar 9 Kasım Pazartesi tarihinden itibaren uygulanacaktır.''

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KORONAVİRÜS İstanbul'da kritik koronavirüs toplantısı: Erken mesai ve esnek çalışma yöntemlerinin belirlenmesi görüşülecek

ESNEK ÇALIŞMA NEDİR?

Esnek çalışmanın uygulandığı şirketlerin mesaiye başlama saatleri ve mesailerini sonlandırma saatleri diğer şirketlere göre farklıdır. Türkiye’de daha kamuda geçerli olan esnek çalışma modeli, çalışanların mesai saatleri baz alınarak hazırlanan bir sistemdir.

Esnek çalışma saatleri uygulanan işletmelerde, az sayıda personel çalıştırılma esas alınırken bazı işletmelerde dönüşümlü personel çalıştırma sistemi uygulanır.