Riskli gruplara idari izin

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul’da salgına karşı yapılan yeni mesai düzenlemesine göre, 60 yaş ve üstü çalışanlar (idareci pozisyonda olanlar hariç), hamileler, kronik rahatsızlığı bulunanlar, 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın personelin idari izinli sayılarak evden, bunların dışındaki diğer personelin ise, haftalık olarak dönüşümlü çalışacağını bildirdi.

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YENİ DÜZENLEME İÇİN TOPLANTI YAPILDI

Yerlikaya, koronavirüs salgını ile ilgili yapılan çalışmaların, sanayi sektöründe çalışanlar için erken mesai düzenlemesi ve kamuda esnek çalışma yöntemlerinin değerlendirildiği İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplantısının ardından açıklama yaptı. Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü: “Salgınla mücadele, toplumsal olduğu kadar bireyseldir. Çok güçlü bir sağlık sistemimiz, mükemmel sağlık çalışanlarımız var. Bununla gurur duyuyoruz. Onlar, bizim kahramanlarımız.” Yine takdire şayan bir çalışmayı da, filyasyon ekiplerinin gerçekleştirdiğini vurgulayan Vali Yerlikaya, “Şu an İstanbul’da, bin 405 filyasyon ekibimiz, gece gündüz demeden dünyaya örnek, bir çalışma yapıyorlar. Onlar da bizim kahramanlarımız” dedi.

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UZAKTAN ÇALIŞMAYI GENİŞLETİYORUZ

İstanbul’da tüm kamu kurum ve kuruluşlarının 28 Eylül 2020 tarihinden itibaren kademeli mesai uygulamasına geçtiğini hatırlatan Vali Yerlikaya, “Kamu hizmetlerini aksatmayacak, salgının etkilerini azaltacak biçimde, bugünden itibaren, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızda dönüşümlü ve uzaktan çalışma yöntemlerinin kapsamını genişletiyoruz. Bu bağlamda; 60 yaş ve üstü çalışanlar (idareci pozisyonda olanlar hariç), hamileler, kronik rahatsızlığı bulunanlar, 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın personel idari izinli sayılarak evden çalışacaktır. Bunların dışındaki diğer personelimiz ise, haftalık olarak dönüşümlü çalışacaklardır.”

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul’da salgına karşı yapılan yeni mesai düzenlemesini açıkladı. Yerlikaya, 60 yaş ve üstü çalışanlar, hamileler, kronik rahatsızlığı bulunanlar, 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın personelin idari izinli sayılarak evden, bunların dışındaki diğer personelin ise, haftalık olarak dönüşümlü çalışacağını bildirdi.

Sanayi sektörü 07.00’de başlayacak

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sanayi kesiminde çalışanların sabah saat 07.00’de mesaiye başlaması kararı alındığını belirterek, bu kararın 9 Kasım Pazartesi tarihinden itibaren uygulanacağını bildirdi. İstanbul’un dünyanın 14. büyük metropolü olduğunu belirten Yerlikaya, “Tüm sektörlerde 5 milyon 300 bin çalışanımız var. Bunun yüzde 93,3’ü özel sektörde çalıyor. Salgınla mücadelede İstanbul için olmazsa olmaz, özel sektörde de kademeli ve esnek mesai uygulamasıdır.” diye konuştu. Yerlikaya, sanayi kesiminde yaklaşık 1 milyon 200 bin çalışan olduğunu, bu sektördeki tüm paydaşlarla toplantılar yapıldığını, en son geçilen pazartesi günü İl Pandemi Kurulunda bu konuyu görüştüklerini aktardı. İşçi ve işveren sendikaları; Türk-İş, Hak-İş, DİSK ve TİSK, meslek odaları; İstanbul Sanayi Odası, Ticaret Odası, Ticaret Borsası, TİM, Deniz Ticaret Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, iş dünyası sivil toplum kuruluşları; TÜSİAD, MÜSİAD, ASKON TÜMSİAD ile tüm organize sanayi bölgelerinin yönetimleri ile istişarelerde bulunduklarını ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti: “İl Pandemi Kurulumuzun tavsiye kararları bugün de İl Hıfzıssıhha Meclisimizde görüşülerek karara bağlandı. ‘Hepimiz için, sağlığımız için’ sanayi kesiminde çalışanların, sabah saat 07.00’de mesaiye başlaması kararı alındı. Bu karar 9 Kasım Pazartesi tarihinden itibaren uygulanacaktır.”

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