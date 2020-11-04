Sokağa çıkma yasağı ve seyahat kısıtlaması gelecek mi?

Sokağa çıkma yasakları ve kısıtlamalar tekrar Türkiye'nin gündeminde. Artan vaka sayıları tekrar sokağa çıkma yasaklarının olup olmayacağı konusunda şüpheleri artırdı. Sokağa çıkma yasağı ve seyahat kısıtlamaları olacak mı?

22.00'A KADAR KISITLAMA

Koronavirüs önlemlerinde sokağa çıkma kısıtlaması gündemde yer almaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası kısıtlama sorularına net yanıt vererek sokağa çıkma yasağının düşünülmediğini belirtmişti. Öte yandan dün Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kısıtlamaları duyurdu. Lokanta, restoran, düğün salonu, kuaför, sinema ve eğlence mekanlarına 22.00'ye kadar açık olma kısıtlaması getirildi.

DÜŞÜNMÜYORUZ

Koca ayrıca seyahat kısıtlaması ile ilgili daha önce yaptığı açıklamalarda "Şu an böyle bir kısıtlama düşünmüyoruz. Özellikle alınması ve uyulması gereken tedbirlere uyum gösterme noktasında bir kararlılık içerisinde olursa biz bunun üstesinden geliriz" ifadelerini kullanmıştı.