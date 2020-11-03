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DÜNYA

​Koronavirüs araştırmasında korkunç detay: Daha bulaşıcı hale gelmiş olabilir

Koronavirüs araştırmasında korkunç detay: Daha bulaşıcı hale gelmiş olabilir

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla ilgili ABD'de yeni bir araştırma yapıldı. 5 bin hastanın incelendiği araştırmada, koronavirüsün bir genetik mutasyonunun virüsü daha bulaşıcı hale getirmiş olabileceği tespit edildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bir genetik mutasyonunun virüsü daha bulaşıcı hale getirmiş olabileceği bildirildi.Sonuçları mBIO dergisinde yayımlanan araştırma çerçevesinde ABD'de Teksas Üniversitesinde görevli uzmanlar tarafından 5 bini aşkın hasta incelendi.

HASTALARIN YÜZDE 71'İNDE GENETİK MUTASYONA RASTLANDI

Kovid-19'u daha bulaşıcı hale getirdiği düşünülen ve D614G olarak adlandırılan genetik mutasyonun, insan hücrelerini viral girişe açan sivri uçlu proteinde bulunduğu belirlenen araştırmada, yeni tip koronavirüs salgınının ilk dalgasında Houston'daki hastaların yüzde 71'inde bu genetik mutasyona rastlandığı, yaz aylarındaki ikinci dalgada bu oranın yüzde 99,9'a çıktığı gözlendi.

TOPLAM 285 MUTASYON TESPİT EDİLDİ

Araştırma ekibinden Ilya Finkelstein, çalışmanın, "virüsteki mutasyonlarının rastgele genetik değişimler olduğunu" ortaya koyduğunu ifade etti. Toplam 285 mutasyon tespit eden ekip, birçoğunun hastalığın ağır geçmesi üzerinde önemli etkiye sahip olmadığını açıkladı.

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