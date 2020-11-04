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Koronavirüs İstanbulda kritik koronavirüs toplantısı Erken mesai ve esnek çalışma yöntemlerinin belirlenmesi görüşülecek
İSTANBUL TÜRKİYE

İstanbul'da kritik koronavirüs toplantısı: Erken mesai ve esnek çalışma yöntemlerinin belirlenmesi görüşülecek

İstanbul'da kritik koronavirüs toplantısı: Erken mesai ve esnek çalışma yöntemlerinin belirlenmesi görüşülecek

İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Ali Yerlikaya başkanlığında yarın video konferans yöntemi ile toplanacak. İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nde alınacak kararlar, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından basın açıklamasıyla duyurulacak.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Ali Yerlikaya başkanlığında yarın video konferans yöntemi ile toplanacak.

Toplantıda, koronavirüs salgını ile ilgili yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ile birlikte, sanayi sektöründe çalışanlar için erken mesai düzenlemesi ve kamuda esnek çalışma yöntemlerinin değerlendirileceği öğrenildi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nde alınacak kararların, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından yine yarın basın açıklamasıyla duyurulacağı belirtildi.

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