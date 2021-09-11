Şiddetin böylesi!

Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev başındaki hemşire akıl almaz bir saldırıya uğradı. 8 Eylül günü yaşanan olayda, hastanenin poliklinik servisinde hemşire olarak çalışan Nurcan Kütük’e, N.Y. isimli kadın hasta randevu aldığı servisin nerede olduğunu sordu. Servisin karşı koridorda olduğunu söyleyen hemşire, aynı soruyla birkaç kez daha karşılaşınca işaret parmağı ile servisin olduğu noktayı gösterdi. Bunun üzerine sinirlenmeye başlayan ve kendisinin muhatap alınmadığını düşünen N.Y. isimli kadın hasta, iddiaya göre hemşire Nurcan Kütük’e hakaretler ve küfürler savurmaya başladı. Küfürlere ve hakaretlere tepki gösteren Nurcan Kütük, bu sefer de fiziki saldırıya uğradı. Hemşirenin saçlarına yapışan şüpheli, bir avuç dolusu saçı kökünden söktü, hemşirenin kollarını çizdi, tırnağını kanattı. Olay anları ise hastane koridorundaki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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ÖNCE HAKARET VE KÜFÜRLER SAVURDU

Yaşadığı olay nedeniyle şok geçirdiğini söyleyen ve olay anlarını anlatan hemşire Nurcan Kütük, “Birdenbire hiç anlamadığım bir şekilde hasta bana saldırdı. Sebebini hala bilmiyorum. Türlü türlü hakaretler ve tehditler savurdu. Ben de çıkıp ne diyorsun, neden böyle konuşuyorsun diye sordum. Ne için bana hakaret ediyorsun, bunu hak edecek ne yaptım dedim. O da bana, ’istediğimi yaparım kaybedecek hiçbir şeyim yok’ dedi. Sonrasında birdenbire beni göğsümden itti. O kadar kuvvetliydi ki yani bilmiyorum erkek kuvveti vardı. Ben de kendimi savunmak için ellerimle onu ittim” dedi. Olayın devamında saldırgan kadının saçlarını tutup yolduğunu vurgulayan hemşire Nurcan Kütük, “Bu esnada saçlarımı tuttu ve yolana kadar bırakmadı. Saçlarımın ön tarafının hemen hemen hepsini yoldu. Kafamda kanama ve kızarma oluştu. Bu olaydan sonra psikolojim çok bozuldu. Kolumda çizik var, tırnağımda da kanama vardı” ifadelerini kullandı.

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KADINDAN ŞİKAYETÇİ OLDUM

Kendisine saldıran kadının daha sonra tehditler savurduğunu da ifade eden hemşire Kütük, “Sonrasında da kaybedecek hiçbir şeyim yok diyerek bana, ’sen dışarıda göreceksin, gerekirse seni işten attıracağım’ dedi ve küfürler savurarak gitti. Olaydan sonra şikayette bulundum, gereken her şeyi yaptım. Basit tıbbi müdahale ile giderilemez raporu aldım. Darp raporu aldım. Bu olaydan sonra çok üzüldüm” şeklinde konuştu.

BİR AYDA 36 SAĞLIKÇI SALDIRIYA UĞRADI

Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı Sağlık-Sen’in ağustos ayı raporu yayımlandı. Raporda, Kovid-19 vakalarında artışın yaşandığı, yoğun bakım yataklarının dolduğu, birçok ilde sağlık çalışanlarının izinlerinin iptal edildiği ağustosta da şiddetin hiç durmadığı vurgulandı.

16 OLAY YAŞANDI

Büyük fedakarlık gösteren sağlık çalışanlarının ağustos boyunca 16 şiddet vakasıyla karşılaştığına işaret edilen raporda, “39 saldırgan tarafından gerçekleştirilen olaylarda 36 sağlık çalışanı mağdur oldu” ifadesine yer verildi.

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CEZALAR ARTMALI

Ağustosta, önceki iki aya göre şiddette artışın yaşandığı vurgulanan raporda, ilgili kurumların harekete geçmemesi, gerekli önlemlerin alınmaması, cezai müeyyidelerin yeterince uygulanmamasının, her ay şiddetin boyutunun artmasına neden olduğu aktarıldı. Bu durumun hem saldırganları cesaretlendirdiği hem de sağlık çalışanlarını derinden yaraladığı ifade edilen raporda, “Pandemi nedeniyle artan iş yüküyle birlikte bir de şiddetin gölgesinde yoğun emek harcayan sağlık çalışanları, tükenmişlik sendromuyla boğuşmaktadır. Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere, ilgili tüm kurum ve kuruşların bu gerçeği bir an olsun unutmaması, sağlıkta şiddetle mücadelenin mihenk taşını oluşturmaktadır” değerlendirmesi yapıldı.

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