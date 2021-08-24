Mersin'de hayatını kaybeden koronavirüs hastasının yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı

Edinilen bilgiye göre, Mezitli ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi’ndeki özel bir hastanede 24 gündür yoğun bakımda tedavi gören koronavirüs hastası H.Ç., akşam saatlerinde hayatını kaybetti.
Bir doktor ve iki hemşireyi darp etti
Bunun üzerine hastaneye gelen H.Ç.’nin akrabaları, sağlık çalışanlarıyla tartıştı. Bazı yakınlar taşkınlık yaparken, yakınlarının ölmesinden sorumlu tuttukları 1 doktor ile 2 hemşireyi darp ettiler.
Polis kaçan saldırganları arıyor
Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, olaya karışan şahıslar ise kaçarak bölgeden uzaklaştı.
Sağlık çalışanları tedavi altına alınırken, polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.