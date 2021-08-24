Gündem Mersinde hayatını kaybeden koronavirüs hastasının yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı
MERSİN

Mersin'de hayatını kaybeden koronavirüs hastasının yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı

Mersin'in Mezitli ilçesinde koronavirüs hastası bir kişi tedavi gördüğü özel hastanede yaşamını yitirdi. Vefat eden hastanın yakınları, bir doktor ve iki hemşireyi darp etti.

Haber Merkezi İHA
Mersinde hayatını kaybeden koronavirüs hastasının yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı
Mersin'de sağlık çalışanlarına darp

Edinilen bilgiye göre, Mezitli ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi’ndeki özel bir hastanede 24 gündür yoğun bakımda tedavi gören koronavirüs hastası H.Ç., akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Bir doktor ve iki hemşireyi darp etti

Bunun üzerine hastaneye gelen H.Ç.’nin akrabaları, sağlık çalışanlarıyla tartıştı. Bazı yakınlar taşkınlık yaparken, yakınlarının ölmesinden sorumlu tuttukları 1 doktor ile 2 hemşireyi darp ettiler.

Polis kaçan saldırganları arıyor

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, olaya karışan şahıslar ise kaçarak bölgeden uzaklaştı.

Mersin'de koronavirüsten ölen hastanın yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı
OYNAT 00:32
Mersin'de koronavirüsten ölen hastanın yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı
Mersin'in Mezitli ilçesinde koronavirüs hastası bir kişi tedavi gördüğü özel hastanede yaşamını yitirdi. Vefat eden hastanın yakınları, bir doktor ve iki hemşireyi darp etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülere göre, önce sağlık çalışanlarını hastane önünde darp eden şahıslar, ardından kendilerinden kurtulup, kaçmaya çalışan sağlıkçıları kovalıyor.

Sağlık çalışanları tedavi altına alınırken, polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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