Mersin'de hayatını kaybeden koronavirüs hastasının yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı

Mersin'de koronavirüsten ölen hastanın yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı

Mersin'in Mezitli ilçesinde koronavirüs hastası bir kişi tedavi gördüğü özel hastanede yaşamını yitirdi. Vefat eden hastanın yakınları, bir doktor ve iki hemşireyi darp etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülere göre, önce sağlık çalışanlarını hastane önünde darp eden şahıslar, ardından kendilerinden kurtulup, kaçmaya çalışan sağlıkçıları kovalıyor.