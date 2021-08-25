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BURDUR

'Çocuğun kolunu acıttı' diyerek hemşireye saldıran aile: Yanlış anlaşılma var

Burdur Devlet Hastanesi'nde, acil servisteki hemşireleri darp edip güvenlik görevlilerine saldıran aile üyeleri, "Olay yanlış anlaşıldı, biz mağduruz" diyerek kendilerini savundu. Anne E.Ç, "Amacımız onlara saldırmak değildi. Kızıma normal iğne vuruyor gibi vurmadı. 'Neden böyle yapıyorsun' dediğimde bana eliyle vurdu. Olay çok farklı şekilde sosyal medyada yayınlanıyor" dedi.

Haber Merkezi DHA
Çocuğun kolunu acıttı diyerek hemşireye saldıran aile: Yanlış anlaşılma var
Sağlık çalışanlarını darpla suçlanan aile, "Olay yanlış anlaşıldı" açıklamasında bulundu.

Burdur'da geçen çarşamba günü, Burdur Devlet Hastanesi Acil Servis Covid-19 Polikliniği'ne müracaat ettikten sonra tedavisi tamamlanıp enjeksiyon birimine yönlendirilen çocuğun annesi E.Ç, enjeksiyonda çocuğunun canının yandığını iddia edip, hemşire B.E. ile tartıştı ve 'Nasıl iğne yapıyorsun' diyerek üzerine yürüdü.

BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Aile üyeleriyle sağlık çalışanları arasında çıkan arbedede acil servis giriş kapısının camı kırıldı. Olayla ilgili şüpheliler G.Ç., D.Y., E.Ç. ve S.T. adliyeye sevk edildi. E.Ç.'nin dini nikahlı birlikte yaşadığı eşi S.T. tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

'Çocuğun kolunu acıttı' diyerek hemşireleri darbettiler
OYNAT 00:38
'Çocuğun kolunu acıttı' diyerek hemşireleri darbettiler
Burdur'da çocuklarına enjeksiyon yaptırmak için Burdur Devlet Hastanesi'ne gelen aile, acil servisteki hemşireleri darbedip, güvenlik görevlilerine saldırdı. Hemşire ve güvenlik görevlilerinin şikayetçi olduğu olayla ilgili 3 saldırgan gözaltına alındı.

"NEDEN BÖYLE YAPIYORSUN?"

Olayda kendilerinin mağdur olduğunu söyleyen E.Ç, "Ben çocuğumu hastaneye götürdüm. Bizim amacımız oradaki sağlık personeline saldırmak değildi. Hemşire hanım bize tepki gösterince anne içgüdüsüyle hareket ettik. Amacımız onlara saldırmak değildi, 'neden böyle yaptınız' diye sorgulamaktı. 'Polise şikayet edeceğiz' dedik. Kızıma normal iğne vuruyor gibi vurmadı. Kızıma her ay sağlık ocağında aşı vuruluyor. Kızımın ayağına sapladı iğneyi. 'Neden böyle yapıyorsun' dediğimde bana eliyle vurdu.

"İĞNE KUTUSUNU ÜSTÜME ATTI"

Hakarette bulundu, sizi kim alıyor buraya' dedi. 'Sen nasıl konuşuyorsun benimle böyle' dediğimde içinde iğnelerin bulunduğu bir kutuyu benim üzerime attı. Olayları videoya çekerken telefonum elimden alındı. Olay tamamen yanlış anlaşıldı. Bizim amacımız saldırmak değildi. Biz mağduruz. Olay çok farklı şekilde sosyal medyada yayınlanıyor. Orada çekilen bir videoyla bizim onlara saldırdığımız iddia edilerek, üzerimize geliniyor. Bakkala çıkmaya korkuyoruz. Çünkü halk sosyal medyada bizi linç ediyor" diyerek kendilerini savundu.

'KAYITLAR İNCELENSİN' TALEBİ

Üç aylık bir bebeği daha olduğunu anlatan E.Ç, "Eşimi tutukladılar. Ben mağdurum. Ailemin yanındayım. Ben eşimin serbest bırakılmasını ve tutuksuz yargılanmasını, sesimin duyulmasını aynı zamanda hastanedeki kamera kayıtlarının incelenmesini istiyorum" dedi.

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Enjeksiyon sırasında 'çocuğun kolunu acıttı' diyerek hemşirelere saldırdılar
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Enjeksiyon sırasında 'çocuğun kolunu acıttı' diyerek hemşirelere saldırdılar
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