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GAZİANTEP

Gaziantep'te sahte MİT'çinin aracında silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Gaziantep'te, ihbar üzerine durdurulan araçta sahte MİT kimliği ile silah, uyuşturucu, tarihi eser, askeri malzemeler ve imitasyon külçe altın ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edilecek.

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Haber Merkezi DHA
Gaziantepte sahte MİTçinin aracında silah ve uyuşturucu ele geçirildi
Gaziantep'te sahte MİT'çinin aracında silah, tarihi eser ve uyuşturucu bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser bulunduğu ihbar edilen plakası açıklanmayan aracı kent girişindeki uygulama noktasında durdurdu.

Araçtaki ismi açıklanmayan üç kişiden birinin üzerinde sahte Milli İstihbarat Teşkilatı kimliği bulundu. Araçtaki aramada iki el telsizi, iki tabanca, 103 fişek, 51 sikke, 10 imitasyon külçe altın, 30 gram metamfetamin, bir hassas terazi, bir radar tespit cihazı ile çok sayıda askeri malzeme ve dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan üç şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyette işlemleri devam eden şüpheliler 'nitelikli yağma', '6136 sayılı kanuna muhalefet', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti', 'kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi', 'paraya eşit sayılan değerde sahtecilik', 'kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa muhalefet' suçlarından adliyeye sevk edilecek.

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