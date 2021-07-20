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ANKARA

FETÖ'cü Adil Öksüz'ün darbe girişiminde Akıncı Üssü'ndeki görüntüleri ortaya çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimini yöneten sivil imamlardan Adil Öksüz'ün Akıncı Üssü'ndeki görüntüleri ilk kez ortaya çıktı. Darbe girişiminin başarısızlığa uğradığını anlayan Öksüz, 16 Temmuz sabahı saatler 11.02'yi gösterdiğinde sözde Jandarma Genel Komutanlığı mahrem imamı Nurettin Oruç ile Öğretmenler Gazinosu'nun önünde kameralarca kaydedildi. Kısa bir süre burada kalan Öksüz ve Oruç'u, bir grup darbeci askerin uğurladığı kayıtlarda yer aldı. Öksüz'ün Akıncı Üssü'nden firar etmeden önceki bu görüntüleri, Akıncı Üssü'nde olmadığını iddia eden darbecileri bir kez daha yalanladı.

Haber Merkezi AA
FETÖcü Adil Öksüzün darbe girişiminde Akıncı Üssündeki görüntüleri ortaya çıktı
Adil Öksüz

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 12 Temmuz'da gerekçeli kararı tamamlanan Akıncı Üssü darbe girişimi davasının delileri arasında Öksüz'ün görüntüleri de yer aldı.

Gerekçeli kararda yer verilen görüntü döküm belgesine göre Öksüz, 15 Temmuz gecesi Ankara'da terör estiren pilotların talimat aldığı 143. Filo Komutanlığının güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Darbe girişiminin başarısızlığa uğradığını anlayan Öksüz, 16 Temmuz sabahı saatler 11.02'yi gösterdiğinde sözde Jandarma Genel Komutanlığı mahrem imamı Nurettin Oruç ile Öğretmen Gazinosu'nun önünde görüldü.

Kısa bir süreliğine burada kalan Öksüz ve Oruç, daha sonra bir grup darbeci asker tarafından uğurlandı.

Öksüz'ün Akıncı Üssü'nden firar etmeden önceki son görüntülerine ilişkin "görüntü döküm belgesinde" şu tespitlere yer verildi:

"Öğretmen Gazinosu kapısının önünde büyük bir kalabalığın toplandığı, sivil kıyafetli olarak sanık Adil Öksüz'ün, elinde el çantası ve bir valizle kapı önündekilerle konuştuğu, sanık Nurettin Oruç'un elinde el çantasının bulunduğu, kapı önündeki kalabalık askeri grubun sivil imamları Öğretmen Gazinosu'ndan uğurladıkları, onların peşinde bir anda Öğretmen Gazinosu'nun boşaldığı anlaşılmaktadır."

Bu görüntüler, olay gecesi Adil Öksüz'ün Akıncı Üssü'nde olmadığını iddia eden darbecileri bir kez daha yalanladı.

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Akın Öztürk de görüntülerde

Akıncı'daki güvenlik kameralarına, 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan eski orgeneral Akın Öztürk de yansıdı.

Kamera kayıtlarına göre Öztürk, saat 11.12'de, yanında koruması ve emir astsubayı ile Öğretmen Gazinosu'nun yanındaki odaya geçti.

Bir süre sonra odadan çıkan Öztürk, eski tuğgeneral Kubilay Selçuk ve eski tuğamiral Hakan Evrim'in de arasında bulunduğu darbe sanıklarıyla konuştuktan sonra filodan ayrıldı.

  • Saatler 11.22'yi gösterdiğinde darbe sanıklarından oluşan bir grubun, Öğretmen Gazinosu koridorundan filoyu terk ettiği görüldü.

Görüntü döküm belgesine göre 143. Filo Komutanlığının güvenlik kamera saatlerinin 47 dakika geride olduğu, bu nedenle ekrana yansıyan saatlere bu sürenin eklenmesi gerektiği vurgulandı.

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Darbe girişiminden sonra kayıplara karıştı

Darbe girişimini Akıncı Üssü'nde yöneten örgütün sivil imamlardan Adil Öksüz, 15 Temmuz'dan sonra kayıplara karıştı.

Öksüz'ün, ihanet girişiminden 4 gün önce darbe planını örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in onayına sunduğu, hakkında hazırlanan iddianamede yer aldı.

  • Girişimin bastırılmasının ardından kaçarken yakalanan Öksüz, sorgusunda Kahramankazan'a "arsa bakmaya" gittiğini iddia etti.

Öksüz, sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldıktan sonra Ankara'dan İstanbul'a geçti. Sakarya Akyazı'daki kayınpederinin evine 19 Temmuz'da giden Öksüz'ün izine bu tarihten sonra rastlanmadı. Öksüz, 15 Temmuz gecesi Türkiye genelinde yaşanan terör olaylarından sorumlu tutuluyor.

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OYNAT 06:08
FETÖ'cü Salim Zeybek itirafçı oldu: Adil Öksüz’ü MİT elemanı gibi gösteren belgeyi ben hazırladım
Menfaatleri biten FETÖ'cüler teker teker çözülüyor. Son olarak FETÖ'nün MİT'teki elemanlarından olan Salim Zeybek, yayınladığı videoyla itirafta bulundu. Zeybek, 'Adil Öksüz'ü MİT elemanı gibi gösteren belgeyi ben hazırladım. O belge sahte' diye konuştu.

'Ahmet' kod isimli, bir dönem MİT mahrem yapılanmasının sorumlusu olan, adını B.B. olarak ifade ettiği bir FETÖ'cünün Amerika'dan mesaj attığını ve kendisine “Adil Öksüz haindir. Bizim onu MİT'le ilişkili göstermemiz lazım. Bu konuda bir çalışma yaptırıyorum. Hazırlanan bir belge var' dediğini aktaran Zeybek, 'Allah şahit. Dedim ki, 'Abi hizmet ne zaman böyle işlerin içine girdi hep ayağımıza bacağımıza dolandı. Girmeyelim.' İşi bana gönderdiklerinde ben de üzerine buldum işte imzayı, işte şuydu buydu neyse ekleyerek birazda rötuş yaparak kendisine geri gönderdim, Twitter'da yayınlandı. Yayınlanan belge sahte bir belgedir' dedi.


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