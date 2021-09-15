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ANKARA

Kriptolara şok baskın: Üç operasyon yetmiş altı gözaltı

Ankara merkezli 43 ilde FETÖ’ye 3 ayrı operasyon yapıldı. MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ve Siber Daire Başkanlıklarınca FETÖ’nün deşifresine yönelik yürütülen çalışmalarda örgütün Jandarma, Emniyet ve hücre evlerinde saklanan mahrem elemanları tespit edildi. ..

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kriptolara şok baskın: ​Üç operasyon yetmiş altı gözaltı​
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 143 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Jandarma içindeki yapıya yönelik haklarında yakalama kararı çıkarılan 61’i eski kamu çalışanı 102 mahrem imamdan 44’ü yakalandı.

ABDULLAH SARİCA

Ankara merkezli 43 ilde FETÖ’ye 3 ayrı operasyon yapıldı. MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ve Siber Daire Başkanlıklarınca FETÖ’nün deşifresine yönelik yürütülen çalışmalarda örgütün Jandarma, Emniyet ve hücre evlerinde saklanan mahrem elemanları tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 143 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Jandarma içindeki yapıya yönelik haklarında yakalama kararı çıkarılan 61’i eski kamu çalışanı 102 mahrem imamdan 44’ü yakalandı. Başsavcılığın ikinci operasyonu örgütün Emniyet mahrem yapılanmasına düzenlendi.

Güle oynaya casusluk
GÜNDEM
Güle oynaya casusluk
  • 9’u eski emniyet müdürü 15 şüpheliden 11’i yakayı ele verdi. Tamamı daha önce ihraç edilen emniyet müdürlerinin isimleri şu şekilde: 1’inci sınıf emniyet müdürleri Celal Bodur, Hayati Şahin, İrfan Dikmen, Halil Selçukoğlu, Bünyamin Çiftçi, Salih Çaylı, emniyet amirleri Efe Tekin ve Ahmet Akbulut. Üçüncü operasyon ise örgütün gaybubet evlerine yapıldı. Hücre evlerinde kaldığı tespit edilen 16’sı ByLock kullanıcısı 26 şüpheliden 21’i kıskıvrak yakalandı. Evlerde yapılan aramalarda çok sayıda sahte kimlik, bilgisayar, flash bellek ve harddisk ile 108 bin 770 TL, 22 bin 600 dolar ve 1230 Euro ele geçirildi.
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