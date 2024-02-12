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Gazze'de bilanço giderek ağırlaşıyor: İsrail saldırılarında can kaybı 28 bini geçti

Filistin Sağlık Bakanlığı, terör devleti İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılar sonucu 28 bin 340 sivilin hayatını kaybettiğini, 67 bin 984 sivilin ise yaralandığını duyurdu. Bakanlık son 24 saatte 164 sivilin yaşamını yitirdiğini, 200 sivilin ise yaralandığını açıkladı.

13:14 - 12/02/2024 Pazartesi
DHA
Gazze'de can kaybı artıyor.
Gazze'de can kaybı artıyor.

Terör devleti İsrail'in 4 ayı aşkın süredir saldırılarını sürdürdüğü ve halkı zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze Şeridi'nde öldürülen Filistinlilerin sayısı 28 bin 340'a çıktı.


Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 129 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.


İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 164 Filistinliyi daha öldürdüğü, 200 kişiyi de yaraladığı belirtildi.



Ölü sayısı yükseliyor


Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana devam eden İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 28 bin 340'a, yaralı sayısının da 67 bin 984'e yükseldiği aktarıldı.


Açıklamada, İsrail ordusunun son 10 günde Gazze Şeridi'ne hava, kara ve denizden düzenlediği saldırılarda 1102 Filistinlinin öldürüldüğü kaydedildi.


Ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurguladı.



#Gazze
#Filistin
#İsrail
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