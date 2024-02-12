AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den 'Gazze' çağrısı: İsrail'e baskı yapmaya devam etmeliyiz

"Artık endişemizi ifade etmekten başka bir şey yapmalıyız. Artık birçok kişi İsrail'in eylemlerinin orantılı olmadığını, ölü sayısının kaldırılamayacak düzeyde olduğunu söylüyor. Dün ABD Başkanı Joe Biden bile söyledi. İsrail'in en büyük destekçisi, bunu kendisi de dile getiren Biden bile İsrail'in eylemlerinin orantısız olduğunu, ölü sayısının, sivil kayıpların sayısının inanılmaz olduğunu söyledi. Ama ben şunu soruyorum; sözler dışında başka ne yapabiliriz?"