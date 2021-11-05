Geçen hafta 'Burası Kürdistan' diyene ses çıkaramayan İyi Partililer bugün şehit ağabeyine küfretti

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve kurmaylarının son dönemde ziyaret ettiği şehirlerde karşılaştığı tepkilere, bugün bir yenisi daha eklendi.

Bingöl'ü ziyaret eden heyette yer alan İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, şehit ağabeyi Tahir Gümren'e ağza alınmayacak sözler sarf etti.

"Meral Akşener'in Selahattin Demirtaş'la kahvaltı yapabileceğini" söylemesine tepki gösteren şehit ağabeyi Gümren'in yanına gelen Türkkan, kolunun altına aldığı şehit ağabeyine, "Senin bacını s..." diyerek sinkaflı bir şekilde küfretti.

GÜNDEM İYİ Partili Lütfü Türkkan Meral Akşener'in HDP'yi savunduğunu söyleyen Bingöllü şehit yakına küfür etti

Skandal gelişme sonrası; Türkkan, tüm kamera kayıtlarına rağmen vatandaşa küfretmediğini savununca, HDP ile ittifak yapan İyi Parti'nin 'siyaset politikasına' ilişkin tartışmalar alevlendi.

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GÜNDEM Şehit yakınına küfreden İYİ Partili Türkkan kendisini savundu: Herhangi bir kötü ifade yok

'BURASI KÜRDİSTAN' DİYENE TEPKİ GÖSTEREMEMİŞLERDİ

Geçtiğimiz hafta Siirt'te bir esnaf, "Şu an sizin bulunduğunuz yer 'Kürdistan'dır ama ne yazık ki 'Kürdistan' inkar ediliyor" demiş, bu sözlere tepki göstermeyen Akşener'in yanındaki partililer, kendisine "Siz İçişleri Bakanı'yken Doğu ve Güneydoğu'da kaç faili meçhul cinayet yaşandı?" diye soran vatandaşın ise üzerine yürümüşlerdi.

GÜNDEM İYİ Partililer Akşener'e soru soran vatandaşın üzerine yürüdü

TEZKERE TEPKİSİ VEREN VATANDAŞIN ÜZERİNE YÜRÜMÜŞLERDİ

Aynı gün Batman'ı da ziyaret eden Akşener, Irak ve Suriye tezkerelerine 'hayır' diyen ittifak ortakları CHP'nin tutumunu eleştiren başka bir vatandaşa da cevap vermemiş ve aracına binmesinin ardından bazı partililer soruyu soran vatandaşın üzerine yürümüştü.

GÜNDEM Meral Akşener Siirt’te "Siz Kürdistan’a geldiniz" diyen esnafa tepkisiz kaldı

BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA TÜRKKAN'IN KÜFÜRÜ OLDU

Bugün de Bingöl'de çeşitli ziyaretlerde bulunan Akşener ve heyeti, bir şehit ağabeyinin 'HDP ile ittifak' tepkisiyle karşılaştı.

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Heyette yer alan İyi Partili Türkkan, şehit yakına kafakol yaparak, kameralar önünde sinkaflı şekilde küfretti.

Türkkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla vatandaşın 'provokatör' olduğunu ve kendisine kötü bir söz söylemediğini savundu.

Vatandaşlar, skandal paylaşımın ardından Türkkan'ın istifasını istedi.