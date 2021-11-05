Gündem Geçen hafta Burası Kürdistan diyene ses çıkaramayan İyi Partililer bugün şehit ağabeyine küfretti
POLİTİKA

Geçen hafta 'Burası Kürdistan' diyene ses çıkaramayan İyi Partililer bugün şehit ağabeyine küfretti

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve beraberindeki heyet, geçtiğimiz hafta Siirt'te gerçekleştirdiği esnaf ziyaretinde, "Burası Kürdistan'dır" diyen kişiye sessiz kalmıştı. Aynı heyet, bugün Bingöl'de kendilerine tepki gösteren şehit yakınına ise küfrederek yanıt verdi. Skandalın mimarı İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın kamera kayıtlarına rağmen 'küfretmediğini' savunması ve son bir hafta içinde yurdun çeşitli yerlerinde, partililer tarafından vatandaşlara uygulanan muamele, tartışmaları da beraberinde getirdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Geçen hafta Burası Kürdistan diyene ses çıkaramayan İyi Partililer bugün şehit ağabeyine küfretti
Geçen hafta ​'Burası Kürdistan' diyene ses çıkaramayan İYİ Partililer bugün şehit ağabeyine küfür etti

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve kurmaylarının son dönemde ziyaret ettiği şehirlerde karşılaştığı tepkilere, bugün bir yenisi daha eklendi.

Bingöl'ü ziyaret eden heyette yer alan İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, şehit ağabeyi Tahir Gümren'e ağza alınmayacak sözler sarf etti.

"Meral Akşener'in Selahattin Demirtaş'la kahvaltı yapabileceğini" söylemesine tepki gösteren şehit ağabeyi Gümren'in yanına gelen Türkkan, kolunun altına aldığı şehit ağabeyine, "Senin bacını s..." diyerek sinkaflı bir şekilde küfretti.

İYİ Partili Lütfü Türkkan Meral Akşener'in HDP'yi savunduğunu söyleyen Bingöllü şehit yakına küfür etti
GÜNDEM
İYİ Partili Lütfü Türkkan Meral Akşener'in HDP'yi savunduğunu söyleyen Bingöllü şehit yakına küfür etti

Skandal gelişme sonrası; Türkkan, tüm kamera kayıtlarına rağmen vatandaşa küfretmediğini savununca, HDP ile ittifak yapan İyi Parti'nin 'siyaset politikasına' ilişkin tartışmalar alevlendi.

Şehit yakınına küfreden İYİ Partili Türkkan kendisini savundu: Herhangi bir kötü ifade yok
GÜNDEM
Şehit yakınına küfreden İYİ Partili Türkkan kendisini savundu: Herhangi bir kötü ifade yok

'BURASI KÜRDİSTAN' DİYENE TEPKİ GÖSTEREMEMİŞLERDİ

Geçtiğimiz hafta Siirt'te bir esnaf, "Şu an sizin bulunduğunuz yer 'Kürdistan'dır ama ne yazık ki 'Kürdistan' inkar ediliyor" demiş, bu sözlere tepki göstermeyen Akşener'in yanındaki partililer, kendisine "Siz İçişleri Bakanı'yken Doğu ve Güneydoğu'da kaç faili meçhul cinayet yaşandı?" diye soran vatandaşın ise üzerine yürümüşlerdi.

İYİ Partililer Akşener'e soru soran vatandaşın üzerine yürüdü
GÜNDEM
İYİ Partililer Akşener'e soru soran vatandaşın üzerine yürüdü

TEZKERE TEPKİSİ VEREN VATANDAŞIN ÜZERİNE YÜRÜMÜŞLERDİ

Aynı gün Batman'ı da ziyaret eden Akşener, Irak ve Suriye tezkerelerine 'hayır' diyen ittifak ortakları CHP'nin tutumunu eleştiren başka bir vatandaşa da cevap vermemiş ve aracına binmesinin ardından bazı partililer soruyu soran vatandaşın üzerine yürümüştü.

Meral Akşener Siirt’te "Siz Kürdistan’a geldiniz" diyen esnafa tepkisiz kaldı
GÜNDEM
Meral Akşener Siirt’te "Siz Kürdistan’a geldiniz" diyen esnafa tepkisiz kaldı

BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA TÜRKKAN'IN KÜFÜRÜ OLDU

Bugün de Bingöl'de çeşitli ziyaretlerde bulunan Akşener ve heyeti, bir şehit ağabeyinin 'HDP ile ittifak' tepkisiyle karşılaştı.

Heyette yer alan İyi Partili Türkkan, şehit yakına kafakol yaparak, kameralar önünde sinkaflı şekilde küfretti.

Türkkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla vatandaşın 'provokatör' olduğunu ve kendisine kötü bir söz söylemediğini savundu.

Vatandaşlar, skandal paylaşımın ardından Türkkan'ın istifasını istedi.

Meral Akşener'i kaçıran 'CHP' sorusu: Hiç mi 'Bunlar yanlış yapıyor' demediniz?
GÜNDEM
Meral Akşener'i kaçıran 'CHP' sorusu: Hiç mi 'Bunlar yanlış yapıyor' demediniz?

İstanbul sise teslim

İstanbul sise teslim

​Simge noktalarda kartpostallık görüntüler oluştu.
Ertelemeye gelmez

'Ertelemeye gelmez'

​Türkiye'nin 5 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı.
Asla affedilemeyecek bir çirkinlik

​AK Parti'den şehit yakınına küfür eden İyi Partili Türkkan'a tepki.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'bağımlılıkla mücadele' vurgusu.

​Enerji Bakanı Dönmez: Karadeniz tabanına doğalgaz için ilk boru 2022 ortalarında serilecek.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış töreninde konuştu.

Stefan Kuntz tercihleriyle şaşırttı

Stefan Kuntz tercihleriyle şaşırttı

​A Milli Takım'da kritik maçlar öncesinde kadro belli oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.