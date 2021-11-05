Gündem İYİ Partili Lütfü Türkkan Meral Akşenerin HDPyi savunduğunu söyleyen Bingöllü şehit yakına küfür etti
BİNGÖL

İYİ Partili Lütfü Türkkan Meral Akşener'in HDP'yi savunduğunu söyleyen Bingöllü şehit yakına küfür etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bingöl'de esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi. Bu sırada partinin HDP ile yakın ilişki kurduğunu savunarak isyan eden bir şehit yakınını susturmaya çalışan İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan büyük bir skandala imza attı. Şehit yakınını tartaklayan ve küfür eden Türkkan'ın hareketi büyük tepki topladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
İYİ Partili Lütfü Türkkan Meral Akşenerin HDPyi savunduğunu söyleyen Bingöllü şehit yakına küfür etti
İYİ Partili Türkkan, şehit yakınına küfür etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Burası Kürdistan" ve "Sayın Öcalan" skandalından sonra tepki toplayan bir olaya daha karıştı. Parti yöneticileri ve milletvekilleriyle Bingöl'e gelen Akşener, Genç Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu.

"Benim kardeşimin tüm vücudu parçalandı"

Akşener'in esnaf ziyareti sırasında şehit yakını olduğunu iddia eden bir kişi, İYİ Parti'nin HDP ile yakın ilişki kurduğunu savunarak tepkisini dile getirdi. "Benim kardeşimin bütün vücudu parçalandı. Günlerce ayaklarını aradılar. HDP’yi Selo’yu savunana bir kadın bu" diyen şehit yakınının sözlerine sinirlenen İYİ Partili Lütfü Türkkan, “Bacını s.....” diyerek sözleri herkesi şoke etti. Türkkan ayrıca şehit yakınını tartaklayarak polis ekiplerini çağırdı.

İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'dan şehit ağabeyine sinkaflı küfür
OYNAT 00:47
İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'dan şehit ağabeyine sinkaflı küfür
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl ziyaretinde İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, şehit ağabeyi Tahir Kümran'a ağza alınmayacak küfürler etti.

Meral Akşener'in Selahattin Demirtaş'la kahvaltı yapabileceğini söylemesine tepki gösteren şehit ağabeyi Kümran'ın yanına gelen İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, kolunun altına aldığı şehit ağabeyine bu sırada sinkaflı küfür etti.

Görüntülerin sosyal medyaya yayılmasıyla Türrkkan'a tepkiler çığ gibi büyüdü.
  • O anların videosu sosyal medyada gündem oldu. Çok sayıda kullanıcı Türkkan'ın şehit yakınına söylediği skandal sözlere tepki gösterdi.

MHP'li Yalçın'dan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in grup konuşmasına tepki: Ödlekliğini gizleme telaşında
GÜNDEM
MHP'li Yalçın'dan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in grup konuşmasına tepki: Ödlekliğini gizleme telaşında

İYİ Partili Türkkan kaçak çiftliğini yanlış bilgilerle savundu
GÜNDEM
İYİ Partili Türkkan kaçak çiftliğini yanlış bilgilerle savundu

Meral Akşener'in "Sayın Öcalan" sözleri sosyal medyanın gündeminde
GÜNDEM
Meral Akşener'in "Sayın Öcalan" sözleri sosyal medyanın gündeminde

'Burası Kürdistan' demişti: Meral Akşener'in haddini bildiremediği bölücü gözaltına alındı
GÜNDEM
'Burası Kürdistan' demişti: Meral Akşener'in haddini bildiremediği bölücü gözaltına alındı
Duygulandıran bağlılık

Duygulandıran bağlılık

Yedinci günde de sahibinin mezarı başından ayrılmadı.
Stefan Kuntz tercihleriyle şaşırttı

Stefan Kuntz tercihleriyle şaşırttı

​A Milli Takım'da kritik maçlar öncesinde kadro belli oldu.
İYİ Partili Lütfü Türkkan Meral Akşenerin HDPyi savunduğunu söyleyen Bingöllü şehit yakına küfür etti

​Enerji Bakanı Dönmez: Karadeniz tabanına doğalgaz için ilk boru 2022 ortalarında serilecek.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış töreninde konuştu.

Zekeriya Öz'ün de aralarında bulunduğu 38 eski savcı ve hakim hakkında iddianame hazır.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.