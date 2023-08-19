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Genelkurmay Başkanlığı vatandaşları uyardı: Orgeneral Metin Gürak'ın sosyal medya hesabı bulunmuyor

Genelkurmay Başkanlığı, eski adı Twitter olan sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşım ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın kişisel sosyal medya hesabının bulunmadığını ve onun adına açılmış hesaplara itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi.

18:34 . 19/08/2023 Cumartesi
AA
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak'ın sosyal medya hesabının olmadığı bildirildi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak'ın sosyal medya hesabının olmadığı bildirildi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın kişisel sosyal medya hesabının bulunmadığı ve kendisi adına açılan sosyal medya hesaplarının sahte olduğu bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın şahsi sosyal medya hesapları bulunmamaktadır. Sayın Genelkurmay Başkanı adına açılmış hesaplar sahtedir ve itibar edilmemelidir. Sayın Genelkurmay Başkanı'nın faaliyetlerini Genelkurmay Başkanlığının resmi sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz."



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MHP lideri Bahçeli, “KKTC’de Bir Yol Projesi Kapsamında Yaşanan Gerilimler ile ABD’nin PKK/YPG Terör örgütüyle Ortak Tatbikatına” yönelik yazılı açıklamada bulundu. Bahçeli, '' Kıbrıs'ta yeşil hat üzerindeki Pile köyüne ulaşımı kolaylaştırmak için hazırlanan yol projesine, nereye ve kimlere hizmet ettiği az çok belli olan Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün haksız ve hukuksuz şekilde müdahil olması, tam manasıyla ilkelliktir. Pile halkının taleplerini karşılamak amacıyla KKTC hükümetinin yol yapım faaliyetine Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün karşı çıkması, beton blokların proje sahasına yerleştirilmesi, kaos ve kutuplaşmaya açıktan destek olmak ve çanak tutmaktır" ifadelerini kullandı'' ifadelerini kullandı.


#Genelkurmay Başkanlığı
#Genelkurmay Başkanı
#Orgeneral Metin Gürak
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