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Dışişleri'nden ABD'nin 'GKRY' kararına tepki: Türkiye Kıbrıs Türkünün varlığını temin etmeyi sürdürecek

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) uyguladığı silah ambargosunu kaldırma kararını uzatmasına tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "ABD’yi, bölgedeki istikrar bakımından riskler barındıran sözkonusu politikalarını gözden geçirmeye bir kez daha davet ediyoruz." denildi. Açıklamada Türkiye'nin KKTC'nin yanında olduğu bir kez daha vurgulandı.

16:12 . 19/08/2023 Cumartesi
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Dışişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin, 2020 Eylül ayında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY)'ne yönelik silah ambargosunu kaldırma yönünde karar almasının ve bu kararın kapsamını 2022 yılında genişletmesinin ardından, bu defa söz konusu kararı 1 Ekim 2023 itibariyle bir yıllığına uzatmış olmasını kınadığını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan açılamada şu ifadelere yer verildi:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı’nın bu konuda vermiş olduğu haklı tepkiyi tümüyle destekliyoruz.
ABD’nin son dönemde Kıbrıs Türk tarafının hilafına bölgede attığı çeşitli denge bozucu adımların, bu ülkenin Kıbrıs Adası’nda uzun yıllarca muhafaza ettiği tarafsız konumunu zedelediğine ve Kıbrıs meselesine adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm bulunmasına engel teşkil ettiğine KKTC ile birlikte pek çok defa işaret ettiğimizi bu vesileyle hatırlatmak isteriz.
ABD’yi, bölgedeki istikrar bakımından riskler barındıran söz konusu politikalarını gözden geçirmeye bir kez daha davet ediyoruz.
Türkiye, garantör devlet sıfatıyla, tarihi ve hukuki sorumlulukları çerçevesinde, Kıbrıs Türkünün varlığını, güvenliğini ve huzurunu her daim temin etmeyi sürdürecektir."

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar BM'nin 'Pile' riyakarlığını anlattı: Türkiye ile istişare halindeyiz yolu tamamlayacağız
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar BM'nin 'Pile' riyakarlığını anlattı: Türkiye ile istişare halindeyiz yolu tamamlayacağız

KKTC'de Pile-Yiğitler Yolu Projesi'ni, Birleşmiş Milletler askerleri yola araçlarını çekerek engellemeye çalıştı. Türk askeri ve KKTC güvenlik güçleri, BM Barış Güçleri'nin araç ve barikatlarını iş makineleri ile kaldırdı. Yaşananlara ilişkin açıklama yapan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Maalesef bir tarafsızlık söz konusu değil. Rum tarafına kendilerini affettirmeye çalışıyorlar. Tepkiyi azaltmak için bunları yapıyorlar." diye konuştu. Sözlerinin devamında Türkiye ile de istişare içinde olduklarını ve yolu tamamlayacaklarını vurgulayan Tatar, "Bundan sonra bu yolu tamamlamakta kararlıyız. İnsani bir adımdır, durdurulamaz." ifadelerini kullandı. KKTC'deki muhalefetin de kendilerine karşı çıktığını söyleyen Tatar, "Muhaliflerimiz, böyle görüntülerin Kıbrıs Türklerine yakışmadığını söylüyordu? Ne yapacaktık? Buyurunuz biz vazgeçtik deyip teslim mi edecektik?" tepkisini dile getirdi.


#Dışişleri Bakanlığı
#KKTC
#ABD
#GKRY
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