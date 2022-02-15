Gündem Verdikleri ifadede ortaya çıktı 7 bin Euro karşılığında anlaşmışlar
İZMİR

Verdikleri ifadede ortaya çıktı: 7 bin Euro karşılığında anlaşmışlar

İzmir'in Foça ilçesinde jandarma, MİT ve sahil güvenlik ekiplerince insansız hava araçlarıyla (İHA) yapılan takip sonucu 226 göçmen ve 10 organizatörün yakalandığı operasyonda, 6 organizatör tutuklanırken, 4 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Organizatörlerin verdiği ifadede göçmenleri 7 bin Euro karşılığında İtalya'ya götürmek için anlaştığı ortaya çıktı.

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Haber Merkezi DHA
Göçmenleri 7 bin Euro karşılığında İtalyaya götürmek için anlaşan 6 organizatör tutuklandı
Göçmenleri 7 bin Euro karşılığında İtalya'ya götürmek için anlaşan 6 organizatör tutuklandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Foça ilçesindeki koydan çok sayıda kaçak göçmenin İtalya'ya kaçırılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Foça açıklarında göçmenlerin bulunduğu 'Ater Ego' isimli tekne, İHA ile tespit edildi. Foça Fransız Tatil Köyü'nün bulunduğu koydan saat 03.00 sıralarında denize açıldığı belirlenen teknenin bulunduğu bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

DHA

Teknede 31'i kadın ve çocuk olmak üzere toplam 197 kaçak göçmen ve onları İtalya'ya götürmeyi planlayan 4 organizatör yakalandı. Kaçak göçmenler ile 4 organizatör, sabah saatlerinde Foça Balıkçı Barınağı'na getirildi. Jandarma, organizatörlerden 6'sının karada olduğunu ve teknenin hareketini buradan takip ettiklerini tespit etti. Yapılan İHA'lı takip sonucu kaçmaya çalışan 6 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

DHA

GÖÇMENLERİ BEKLEMEDEN HAREKET ETMİŞLER

197 göçmen ile 10 organizatörün yakalandığı operasyonla ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı. Organizatörlerin, takip edildiklerini anlayınca 29 göçmeni beklemeden hareket ettikleri öğrenildi.

Foça'ya 5 kilometre mesafe kala jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçta ise 29 göçmen daha yakalandı. İşlemleri tamamlanan toplamda 226 göçmen, İl Göç İdaresi'ne gönderildi.

DHA

10 ŞÜPHELİDEN 6'SI TUTUKLANDI

Operasyonda yakalanan organizatör şüphelisi 10 kişi, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden N.B., S.E., E.E., İ.T., H.K. ve A.E. tutuklanırken, Irak uyruklu P.K., İran Uyruklu H.H.N., H.G. ve K.A. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

  • Sorgulama sırasında şüphelilerin verdiği ifadelerde, göçmenleri yaklaşık 7 bin Euro karşılığında İtalya'ya götürmek için anlaştıklarını itiraf ettikleri öğrenildi.

DHA

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