​Güncel yapı Threema’den çıktı: Hangi evde kim kalıyor deşifre oldu

ABDULLAH SARİCA

Deşifre olmadan iletişim kurmaya çalışan FETÖ’cülerin, “Threema” isimli mesajlaşma programı üzerinden yazıştığı tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yurt dışına kaçmaya çalışırken 10 Mart’ta Bolu’da yakalanan ve FETÖ’nün güncel kamu yapılanması sorumlusu olduğu tespit edilen KOSGEB eski Başmüfettişi Yasin Temur’un da aralarında olduğu 9 sanık hakkında dava açtı. Temur’un telefonunda yapılan incelemede, “Threema” isimli uçtan uca şifreli mesajlaşma programı tespit edildi. FETÖ’nün bu program üzerinden örgütsel yazışmalar yaptığı, mesajlarda, örgütün güncel mali yapısı, faaliyetler ve gaybubet evlerinin sayısı ile evlerde kalan örgüt üyeleri hakkında genel bilgilerin yer aldığı belirlendi.

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