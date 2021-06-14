​FETÖ’den kurtarılan şirketler Hazine’ye

FETÖ bağlantılı şirketlerin devam eden davalarıyla ilgili son bilgileri paylaşan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, kendi yönetimlerindeki büyük grupların hemen hemen tamamında Hazine’ye devretme kararı çıktığını belirtti. Erciyes Anadolu Holding, Koza Altın, Aydınlı, Naksan ve Bakpiliç ile ilgili kararların Yargıtay aşamasında olduğunu ifade eden Gülal, “İç hukuk açısından baktığımızda son aşamada. İnşallah bu yıl içerisinde bu dosyaların tamamının onanmasının gerçekleşeceğini ümit ediyoruz. Mülkiyeti Hazine’ye ait bir altın şirketimiz olacak inşallah 2021 yılsonu itibariyle” dedi.

Muhiddin Gülal

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Mart ayında Koza Altın’ın Ağrı’da bulduğu altın madenini işletecek tesisin temeli geçen hafta Diyadin Mollakara mevkiinde atıldı. Temel atma töreninin ardından sorularımızı cevaplandıran TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, hem FETÖ bağlantılı şirketlerin hukuk süreçleriyle ilgili bilgi verdi, hem de Koza Altın’ın maden arama ve işletme çalışmalarını anlattı.

KÂR EDEN ŞİRKETİ SATMAYIZ

Ekonomik devamlılığı tehlikede olan şirketlerin satışının gündeme gelebileceğine işaret eden Gülal, “Kâr elde eden firmaları hukuki süreci kesinleşinceye kadar yönetmek durumundayız. Bu manada Koza Altın’ın, Erciyes Anadolu Holding’in, Aydınlı’nın satışı mümkün değil. Bunların hukuki süreçleri tamamlandıktan sonra farklı projeksiyonlar üstünde çalışıyoruz. Halka arz etmeyi planladığımız şirketlerimiz var. Satışını planladığımız şirketlerimiz var” diye konuştu.

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AĞRI VE VAN’DA 16 TANE ARAMA RUHSATI DAHA VAR

Koza Altın’ın Van ve Ağrı 16 tane daha arama ruhsatı olduğuna dikkat çeken Gülal, “Bunlar ile ilgili izin çalışmalarımız devam ediyor. O izinler tamamlandıktan sonra burada yapılacak sondaj çalışmalarından da olumlu neticeler elde edeceğimizi düşünüyoruz. Böylelikle hem tesisimizin ömrünün hem de çıkaracağımız altın miktarının artacağına inanıyoruz” dedi.

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KOZA’NIN HEDEFİ YILDA 15 TON ALTIN ÜRETİM

Koza altının üretim hedeflerini büyüttüğünü belirten Gülal, şunları kaydetti: “2019’da ülkemiz 39 ton altın üretti. Bizim o sene üretimimiz 11 ton oldu. 2020'de 42 ton üretti ülkemiz. Biz de 8.1 ton üretim gerçekleştirdik. Enerji Bakanımızın da ifade ettiği gibi önümüzdeki 5 yıl içerisinde Türkiye’nin ürettiği altın miktarını 100 tona çıkarmayı planlıyoruz. Biz de Koza Altın olarak yıllık en az 15 ton altın üreterek katkı sağlamak istiyoruz. Bu temel atma o çalışmaların temel noktalarından bir tanesi.”

Yakında yeni müjde verebiliriz

Altının önemli bir cari açık kalemi olduğunun altını çizen TMSF Başkanı Gülal, yakında yeni müjdeler verebileceklerini söyledi: “Cari açıkta en büyük kalem enerji. Şu an 540 milyar metreküp doğalgaz keşfinden sonra artık enerjideki cari açık sorunumuzu minimuma indirmiş durumdayız. 42 ton altın üretiyoruz ama 160 tonluk ithalatımız var. Daha fazla üretmemiz lazım. Koza Altın’ın 240 adet arama ruhsatı var. 38 noktada sondaj çalışmalarımız devam ediyor. Kütahya, Çanakkale, Söğüt, Karadeniz ve bu bölgede sondajlarımız var. Bunlardan da olumlu neticeler alıyoruz. Bunların da raporlanmasının ardından yeni müjdeler ile beraber halkımızın karşısına çıkmayı ümit ediyoruz.”

Kaynaklar teröre değil millete

Daha önce teröre kaynak sağlayan FETÖ bağlantılı şirketlerin milletin hizmetinde olduğunu belirten TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, “Bu şirketler bizim yönetimimizde büyüdü. Elimizde imkânlarımız genişledi. Biz birçok sosyal yardım projesine katkı sağlamaya başladık. Biz Bize Yeteriz kampanyasına katkı sağladık. Milli Eğitim Bakanlığımızın tablet kampanyasına katkı sağladık. İçişleri Bakanlığımızın araç ihtiyacının giderilmesine katkı sağladık. Bu bölgede de sosyal donatı ile ilgili üstümüze düşeni yapacağımızdan hiç şüpheniz olmasın. Benim en keyif aldığım işler bunlar” dedi.