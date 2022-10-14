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KAHRAMANMARAŞ

Güney Bağlantı Yolu trafik yükünü alacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Ağcalı Kavşağı ile Adana Yolu arasında yapımına başlanan Güney Bağlantı Yolu’nda asfalt çalışmaları yapılıyor. 30 milyon TL’lik ulaşım yatırım ile kent merkezinin trafik yükü önemli ölçüde azaltılacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Güney Bağlantı Yolu trafik yükünü alacak
​Güney Bağlantı Yolu trafik yükünü alacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehre kazandırdığı ulaşım yatırımlarını birer birer tamamlıyor. Bu kapsamda; 4 kilometre uzunluğunda ve 55 metre genişliğindeki Güney Bağlantı Yolu’nda temel hazırlıkları ve asfaltlama çalışmaları eşzamanlı olarak yoğun bir şekilde devam ediyor. 30 milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilecek Güney Bağlantı Yolu tamamlandığında, şehirlerarası transit geçişleri sağlayarak şehir merkezindeki trafik yükünü azaltacak.

KAYSERİ’DEN ADANA’YA TRANSİT GEÇİŞ

Kayseri-Adana istikametinde seyahat edecek araçlar, Güney Bağlantı Yolu’nu kullanarak şehirlerarası ulaşım için transit geçiş sağlayabilecek. Kısa süre içerisinde tamamlanması hedeflenen dev yatırımın, Hal Kavşağı ve Madalyalı Kavşak başta olmak üzere şehir içi ulaşımda önemli pek çok noktada yoğunluğu azaltması hedefleniyor. Projenin ikinci etabında ise Adana Yolu’ndan Havaalanı Kavşağı’na yeni bir bağlantı açılacak.

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