Hayat Maraşta kitap günleri
KÜLTÜR SANAT

Maraş’ta kitap günleri

Bu yıl 8. kez düzenlenecek Kahramanmaraş Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı yarın başlıyor. “Sezai Karakoç’a Saygıyla” temasıyla hazırlanan fuar, yüzlerce yayınevi ve yazarı, kitapseverlerle buluşturacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Maraş’ta kitap günleri
​Maraş’ta kitap günleri.

Bu yıl 8. kez düzenlenecek Kahramanmaraş Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı yarın başlıyor. “Sezai Karakoç’a Saygıyla” temasıyla hazırlanan fuar, yüzlerce yayınevi ve yazarı, kitapseverlerle buluşturacak. Kahramanmaraş Fuar Merkezi’nde 23 Ekim’e kadar sürecek olan fuar, Kemal Sayar, Hulki Cevizoğlu, Ali Ural, Uğur Batı, Mario Levi, Tarık Tufan, Nedim Şener, Ömür Akkor gibi isimleri ağırlayacak. Çeşitli panel, söyleşi ve imza günleriyle renklenecek olan fuar 10.00-21.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

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