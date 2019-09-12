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SAKARYA

Apartmanda gürültü yapan genci vurdu

Gürültü yapan komşusunu vurdu

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde T.A., apartmandaki dairesinde gürültü yaptığı gerekçesiyle tartıştığı Muharrem K.’yı (18) tabanca ile ateş ederek vurdu. Yaralanan Muharrem K., tedaviye alındı. T.A. ise olayın ardından otomobiline binerek kaçtı. Polis, kaçan adamı yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Merkezi DHA
Polis, olay yerinden kaçan T.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.
Polis, olay yerinden kaçan T.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde T.A., apartmandaki dairesinde gürültü yaptığı gerekçesiyle tartıştığı Muharrem K.’yı (18) tabanca ile ateş ederek vurdu. Yaralanan Muharrem K., tedaviye alındı.

Olay, akşam saatlerinde Akyazı Ömercikler Mahallesi’ndeki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, apartmanın 2’nci katında oturan T.A. üst katta oturan Muharrem K.’yi gürültü yaptığı gerekçesiyle uyardı.

  • Yaşanan tartışma apartmanın önünde kavgaya dönüşürken T.A. tabancasıyla ateş ederek Muharrem K.’yı göğsünden vurdu. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi Muharrem K.’ya ilk müdahalede bulundu.

Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Muharrem K., ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

T.A. ise olayın ardından otomobiline binerek kaçtı. Polis, T.A.’yı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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