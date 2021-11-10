Gündem Hakkaride kayalık alanlara gizlenmiş mühimmat ele geçirildi
HAKKÂRİ

Hakkari'de kayalık alanlara gizlenmiş mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda kayalık alanlara gizlenmiş mühimmat ele geçirildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Hakkaride kayalık alanlara gizlenmiş mühimmat ele geçirildi
Ele geçirilen mühimmatlar.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesi amacıyla "Eren-14 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sacid Olcay Kabaklıoğlu/Tütünlü-8 Operasyonu" başlatıldı.

Bu kapsamda dün ilçe kırsalındaki iki noktada, kayalık alana gizlenmiş 120 milimetrelik 12 havan mühimmatı, 81 milimetrelik 4 havan mühimmatı, 600 gram kara barut ve teleferik sistemi ele geçirildi.

Mühimmat ve diğer malzemeler imha edildi.

Bölgede operasyon sürüyor.

MİT ve TSK'dan ortak operasyon: Listeye bir çizik daha
GÜNDEM
MİT ve TSK'dan ortak operasyon: Listeye bir çizik daha
Hayal bile edemediğimiz konuma geldik

"Hayal bile edemediğimiz
konuma geldik"

​İki komşu bir olup iş kurdu.
Boluda kartpostallık görüntüler

Bolu'da kartpostallık görüntüler

​Vatandaşlar tablo gibi manzarayı yakalamak için birbirleriyle yarıştı
40 yıldır gelinemiyordu: Şimdi tabiat parkı oluyor

​İstanbul'un göbeğinde samuray kılıcı ile cinayet.

MİT ve TSK'dan ortak operasyon: Nazlı Taşpınar isimli terörist etkisiz hale getirildi.

​Sağlık Bakanı Koca'dan başhekimlere nöbet mektubu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.