MİT ve TSK'dan ortak operasyon: Listeye bir çizik daha

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Malatya'da çöken binanın enkazından çıkarılan İbrahim Uçak dehşet anlarını anlattı: Çok korktum öleceğimi düşündüm

Malatya'da çöken binanın enkazından yaralı kurtarılan İbrahim Uçak, "Deprem oluyor gibi binadan çatırtı sesleri geldi ve birden bina çöktü" dedi. Uçak, "Binanın çatısı başımızın üzerinde duruyordu. Çökebilir diye çok endişelendim, korktum. Bulunduğum yerin biraz ilerisinde bir kişi daha vardı. Onun da üzerinde bir şey vardı çünkü sesi geliyordu" diye konuştu.