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MİT ve TSK'dan ortak operasyon: Listeye bir çizik daha

MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla, PKK/KCK'nın kırmızı kategoride aranan sözde merkez komite üyesi Nazlı Taşpınar, Irak'ın Gara bölgesinde etkisiz hale getirildi.

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Haber Merkezi AA
MİT ve TSKdan ortak operasyon: Listeye bir çizik daha
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MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla, PKK/KCK'nın kırmızı kategoride aranan sözde merkez komite üyesi Nazlı Taşpınar, Irak'ın Gara bölgesinde etkisiz hale getirildi.

Ayrıntılar geliyor...

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