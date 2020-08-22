Haliç yavaş yavaş ölüyor: Deniz suyu siyaha büründü, kıyı kesimlerinde çöpler birikti
Türkiye'nin aylar önce gündemine oturan Haliç'in mavi sularının renginin siyaha bürünmesi tekrardan yaşandı. Eyüpsultan Silahtarağa mevkisinin kıyı kesimleri ve adacıkların çevresinin siyaha dönüştüğü gözlendi. İBB yetkilileri, haziran ayında durumun yağmur sularından ve 'alg'lerden oluştuğunu iddia ederek 3 hafta içerisinde normale döneceğini belirtmişti.
Haliç'in bazı kıyı kesimlerinde de çöplerin biriktiği gözlendi
Haliç'in suyunda renk değişimi geçen haziran ayında da yaşanmış, konuyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Haliç'teki kızıl rengin sebebinin fitoplankton patlaması olduğu, fitoplanktonların yavaş yavaş öleceği ve tahminen 2-3 hafta içinde Haliç'in yine eski haline döneceği belirtilmişti.