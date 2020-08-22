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Gündem Haliç yavaş yavaş ölüyor Deniz suyu siyaha büründü, kıyı kesimlerinde çöpler birikti
İSTANBUL

Haliç yavaş yavaş ölüyor: Deniz suyu siyaha büründü, kıyı kesimlerinde çöpler birikti

Türkiye'nin aylar önce gündemine oturan Haliç'in mavi sularının renginin siyaha bürünmesi tekrardan yaşandı. Eyüpsultan Silahtarağa mevkisinin kıyı kesimleri ve adacıkların çevresinin siyaha dönüştüğü gözlendi. İBB yetkilileri, haziran ayında durumun yağmur sularından ve 'alg'lerden oluştuğunu iddia ederek 3 hafta içerisinde normale döneceğini belirtmişti.

Haber Merkezi AA
İBB’nin 3 hafta içerisinde düzelecek dediği Haliç, daha da siyaha büründü.
İBB’nin 3 hafta içerisinde düzelecek dediği Haliç, daha da siyaha büründü.

Haliç'in bazı noktalarında deniz suyu renginde değişiklik olduğu görüldü.

  • Havadan çekilen görüntülerde, deniz suyundaki renk değişimi ile Eyüpsultan Silahtarağa mevkisinin kıyı kesimleri ve adacıkların çevresinin siyaha dönüşmesi dikkati çekiyor.

Haliç'te suyun rengi değişti
FOTOĞRAF 14
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Havadan çekilen görüntülerde, deniz suyundaki renk değişimi ile Eyüpsultan Silahtarağa mevkisinin kıyı kesimleri ve adacıkların çevresinin siyaha dönüşmesi dikkati çekiyor.
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Haliç'in bazı kıyı kesimlerinde de çöplerin biriktiği gözlendi.
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Haliç'in suyunda renk değişimi geçen haziran ayında da yaşanmış, konuyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Haliç'teki kızıl rengin sebebinin fitoplankton patlaması olduğu, fitoplanktonların yavaş yavaş öleceği ve tahminen 2-3 hafta içinde Haliç'in yine eski haline döneceği belirtilmişti.
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Haliç'te suyun rengi değişti
Haliç'in bazı noktalarında deniz suyu renginde değişiklik olduğu görüldü.

Haliç'in bazı kıyı kesimlerinde de çöplerin biriktiği gözlendi

Haliç'in suyunda renk değişimi geçen haziran ayında da yaşanmış, konuyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Haliç'teki kızıl rengin sebebinin fitoplankton patlaması olduğu, fitoplanktonların yavaş yavaş öleceği ve tahminen 2-3 hafta içinde Haliç'in yine eski haline döneceği belirtilmişti.

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