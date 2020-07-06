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Gündem Haliç ölüyor İBBnin 3 hafta içerisinde düzelecek dediği Haliç, daha da siyaha büründü
İSTANBUL

Haliç ölüyor: İBB’nin 3 hafta içerisinde düzelecek dediği Haliç'in suyu daha da siyaha büründü, kirlilik artıyor

Haliç ölüyor: İBB’nin 3 hafta içerisinde düzelecek dediği Haliç, daha da siyaha büründü

Mavi sularının siyaha bürünmüş hali daha önce görüntülenerek bir anda Türkiye’nin gündemine gelen Haliç, günler sonra yeniden görüntülendi. Yeni çekilen görüntülerde Haliç’in mavi sularının daha da siyaha büründüğü görüldü. İBB yetkilileri ise durumun yağmur sularından ve 'alg'lerden oluştuğunu iddia ederek 3 hafta içerisinde normale döneceğini belirtmişti. Aradan 3 hafta geçmesine rağmen Haliç’in sularının daha da siyaha bürünmesi vatandaşları isyan ettirdi.

Haber Merkezi İHA
İBB’nin 3 hafta içerisinde düzelecek dediği Haliç, daha da siyaha büründü.
İBB’nin 3 hafta içerisinde düzelecek dediği Haliç, daha da siyaha büründü.

İstanbul’un ‘Altın Boynuz’ olarak adlandırılan Haliç’in mavi sularının siyaha bürünmüş hali 12 Haziran’da havadan görüntülenmişti. Görüntülerin arından bir anda Türkiye’nin gündemine oturan Haliç’ten Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da harekete geçerek numune almıştı.

İBB yetkilileri ise Haliç’in renginin değişmesinin kirlilikten değil yaşanan alg patlamasından olduğunu iddia etmişti. Ayrıca yapılan açıklamada durumun 3 hafta içerisinde düzeleceği ve Haliç’in yeniden mavi sularına kavuşacağı açıklanmıştı.

Haliç ölüyor: İBB’nin 3 hafta içerisinde düzelecek dediği Haliç, daha da siyaha büründü
FOTOĞRAF 12
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İstanbul’un ‘Altın Boynuz’ olarak adlandırılan Haliç’in mavi sularının siyaha bürünmüş hali 12 Haziran’da havadan görüntülenmişti. Görüntülerin arından bir anda Türkiye’nin gündemine oturan Haliç’ten Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da harekete geçerek numune almıştı.
Title
İBB yetkilileri ise Haliç’in renginin değişmesinin kirlilikten değil yaşanan alg patlamasından olduğunu iddia etmişti. Ayrıca yapılan açıklamada durumun 3 hafta içerisinde düzeleceği ve Haliç’in yeniden mavi sularına kavuşacağı açıklanmıştı.
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Yaşanılan bu gelişmelerin ardından Haliç, günler sonra yeniden havadan görüntülendi. Yeni çekilen görüntülerde Haliç’in sularının daha da siyaha büründüğü görüldü. Havadan çekilen görüntülerde Haliç’in sahil kısımlarının büyük bir bölümünün çamura büründüğü drone kamerasına yansıdı.
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Yer yer çöplerin olması ise “bu kadarına da pes” dedirtti. Temizlenerek mavi sularına kavuşan Haliç’in yeniden eski günlerine doğru gittiğini ifade eden vatandaşlar, kokudan dolayı oturdukları evde rahatsız olduklarını söylediler.
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Yeterli temizlik çalışmalarının yapılmadığını ifade eden vatandaşlar, yetkililerden durumu düzeltmelerini istediler.
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“Yatırımları yapamıyorlar sonra, alg oldu diyorlar” <br> <br> Haliç’in gün geçtikçe daha da kirlendiğini ifade eden Ergün Saraçoğlu, “ Alg olduğu söyleniyor bunlar tamamen yalan, insanları aldatıyorlar. Geldiklerinden beri bir sıkıntı oluyor buralarda hep bir kasvet havası var daha önce biz ailemizle gelip burada oturuyorduk. Yatırımları yapamıyorlar sonra yok alg oldu diyorlar, yok başka bir şey, inanmıyoruz bunlara” dedi.
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“Görüyorsunuz halini çamur bildiğin lağım kokuyor” <br> <br> 30 yıldır Eyüpsultan’da yaşadığını ifade eden Samiye İşçi, “AK Parti döneminde Haliç düzeltildi. Çok temiz berrak su aktı buralardan. Şimdi görüyorsunuz halini, çamur bildiğin lağım kokuyor. Buradan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne sesleniyorum. Neden bu hale geldi? Temizken berrak akarken neden böyle oldu? Bu hale gelmesi büyük bir acı oldu bizim için” ifadelerini kullandı.
Title
“Haliç eskiden iyiydi ama şimdi lağım kokuyor” <br> <br> Haliç’ten gelen kötü kokulardan dolayı rahatsız olduğunu ifade eden Fatma Çakar, “Haliç eskiden iyiydi ama şimdi lağım kokuyor. Çok kötü bir hal aldı çevresinde oturulacak gibi değil. Oturduğum ev Haliç’in az yukarısında oraya bile kötü kokular geliyor. Kesinlikle temizlenmesi gerekiyor bazı şeyleri siyasete karıştırmamak gerekiyor” diyerek sözlerini tamamladı.
Title
İBB’nin 3 hafta içerisinde düzelecek dediği Haliç, daha da siyaha büründü
Title
İBB’nin 3 hafta içerisinde düzelecek dediği Haliç, daha da siyaha büründü
Title
İBB’nin 3 hafta içerisinde düzelecek dediği Haliç, daha da siyaha büründü
Title
İBB’nin 3 hafta içerisinde düzelecek dediği Haliç, daha da siyaha büründü
Haliç ölüyor: İBB’nin 3 hafta içerisinde düzelecek dediği Haliç, daha da siyaha büründü
Mavi sularının siyaha bürünmüş hali daha önce görüntülenerek bir anda Türkiye'nin gündemine gelen Haliç, günler sonra yeniden görüntülendi. Yeni çekilen görüntülerde Haliç'in mavi sularının daha da siyaha büründüğü görüldü. İBB yetkilileri ise durumun yağmur sularından ve 'alg'lerden oluştuğunu iddia ederek 3 hafta içerisinde normale döneceğini belirtmişti. Aradan 3 hafta geçmesine rağmen Haliç'in sularının daha da siyaha bürünmesi vatandaşları isyan ettirdi.

Yaşanılan bu gelişmelerin ardından Haliç, günler sonra yeniden havadan görüntülendi. Yeni çekilen görüntülerde Haliç’in sularının daha da siyaha büründüğü görüldü. Havadan çekilen görüntülerde Haliç’in sahil kısımlarının büyük bir bölümünün çamura büründüğü drone kamerasına yansıdı.

Tabiat parkından çamur yığınına: Haliç 1 yılda 90’lara döndü
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Tabiat parkından çamur yığınına: Haliç 1 yılda 90’lara döndü
  • Yer yer çöplerin olması ise “bu kadarına da pes” dedirtti. Temizlenerek mavi sularına kavuşan Haliç’in yeniden eski günlerine doğru gittiğini ifade eden vatandaşlar, kokudan dolayı oturdukları evde rahatsız olduklarını söylediler. Yeterli temizlik çalışmalarının yapılmadığını ifade eden vatandaşlar, yetkililerden durumu düzeltmelerini istediler.

Haliç 90'lara geri döndü: Çöp ve çamura boğuldu
FOTOĞRAF 13
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Sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması ve sahillere giriş izni verilmesi ile birlikte Haliç'e gelen vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şaşkına döndüler.
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Önceki yıllarda temizlenerek mavi rengine kavuşan Haliç'in kirlilik yüzünden siyaha bürünmüş halini görenlerin adeta yürekleri sızladı. 'Altın Boynuz' olarak bilinen Haliç'in 2018 yılı ekim ayında havadan çekilen görüntülerde doğal güzelliği ile adeta tabiat parkını andırıyordu.
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Yüzlerce ördeğin yüzdüğü haliç temizleme çalışmaları ile mavi rengine kavuşmuştu. İBB ekiplerinin temizleme çalışmalarının yeterince yapmamasından dolayı haliç yeniden çamura büründü.
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Havadan çekilen görüntülerde ise Haliç'in nasıl kirletildiği net bir şekilde gözler önüne serildi. Haliç'te ilerleyen tekneler tabandaki çamur tabakasını da kaldırarak arkasında çirkin bir görüntü oluşmasına neden oldu.
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Bir zamanlar temizlenen Haliç'in içler acısı durumunu görenlerin yüreğini sızlattı. Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması ile sahillere gelen vatandaşlardan bazıları çöplerini Haliç'e attı.
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Bu nedenle haliç yüzeyinde yer yer çöp birikintileri oluştu. Haliç çevresinde gezinenlerin sayısı ise gün geçtikçe kirlilik ve kokudan dolayı azalıyor. Vatandaşlar ise duruma üzüldüklerini ifade ederek yetkililerin duruma el atmasını isteyerek duruma tepki gösterdi.
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2 kızı ile birlikte sahile yürüyüşe gelen Yüksel Şeker, “Haliç, önceden böyle çamur değildi birkaç gün önce fark ettik. Bugün de böyle olmuş koşuya geldiğimde fark ettim. Nedenini bilmiyorum ama çok kötü görünüyor. Her zaman temiz olmasını isterim. Yetkililerden önlem almasını istiyorum. Yıllar önce çok kötüydü biz camları açamazdık” şeklinde konuştu.
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Yıllar önce Haliç'in kokudan yanına yaklaşılmadığını ifade eden Koray Bige, “İç açıcı bir görüntü değil. Sahili üzerinde piknik ve yürüyüş yaptığımız yerler temiz gözüküyor ama deniz için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Bana yıllar önceki Haliç'i nispeten de olsa anımsattı” ifadelerini kullandı.
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Haliç'te daha önceden çalışmaların olduğunu ve bunu yeterli bulmadığını karşılaştığı görüntüye üzüldüğünü söyleyen Ahmet Eren Gencer, “Burada baya bir çalışma oldu. Temizlendikten sonra böyle bir görüntü ciddi anlamda hoş karşılanmayacak bir şey. Yıllar önceki görüntüyü anımsattı. Biz o zamanlar camlarımızı bile açamıyorduk” diye konuştu.
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Haliç 90'lara geri döndü: Çöp ve çamura boğuldu
İstanbul'un simgelerinden 'Altın Boynuz' olarak adlandırılan Haliç temizlendikten sonra yine çamura büründü. 2018 yılında havadan çekilen görüntülerde ördek sürüsünün yüzmesi ile adeta tabiat parkını andıran Haliç, şuan kokudan yanına bile yaklaşılmıyor. Haliç'in sahillerinden çekilen görüntülerde adeta siyaha büründüğü gözüküyor. Haliç'in yakınından geçenler “Haliç Nurettin Sözen dönemine geri döndü" yorumunda bulundu.

“Yatırımları yapamıyorlar sonra, alg oldu diyorlar”

Haliç’in gün geçtikçe daha da kirlendiğini ifade eden Ergün Saraçoğlu, “ Alg olduğu söyleniyor bunlar tamamen yalan, insanları aldatıyorlar. Geldiklerinden beri bir sıkıntı oluyor buralarda hep bir kasvet havası var daha önce biz ailemizle gelip burada oturuyorduk. Yatırımları yapamıyorlar sonra yok alg oldu diyorlar, yok başka bir şey, inanmıyoruz bunlara” dedi.

Temizlenerek maviliğe bürünen Haliç yeniden çamura döndü
OYNAT 01:00
Temizlenerek maviliğe bürünen Haliç yeniden çamura döndü
İstanbul'un simgelerinden 'Altın Boynuz' olarak da adlandırılan Haliç, temizlendikten sonra yine çamura büründü. 2018 yılında havadan çekilen görüntülerde ördek sürüsünün yüzmesi ile adeta tabiat parkını andıran Haliç, şuan kokudan yanına bile yaklaşılamaz hale geldi. Haliç'in sahillerinden çekilen görüntülerde adeta siyaha büründüğü gözlenirken, yakınından geçenler “Haliç Nurettin Sözen dönemine geri döndü” yorumunda bulundu.


“Görüyorsunuz halini çamur bildiğin lağım kokuyor”

  • 30 yıldır Eyüpsultan’da yaşadığını ifade eden Samiye İşçi, “AK Parti döneminde Haliç düzeltildi. Çok temiz berrak su aktı buralardan. Şimdi görüyorsunuz halini, çamur bildiğin lağım kokuyor. Buradan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne sesleniyorum. Neden bu hale geldi? Temizken berrak akarken neden böyle oldu? Bu hale gelmesi büyük bir acı oldu bizim için” ifadelerini kullandı.

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“Haliç eskiden iyiydi ama şimdi lağım kokuyor”

Haliç’ten gelen kötü kokulardan dolayı rahatsız olduğunu ifade eden Fatma Çakar, “Haliç eskiden iyiydi ama şimdi lağım kokuyor. Çok kötü bir hal aldı çevresinde oturulacak gibi değil. Oturduğum ev Haliç’in az yukarısında oraya bile kötü kokular geliyor. Kesinlikle temizlenmesi gerekiyor bazı şeyleri siyasete karıştırmamak gerekiyor” diyerek sözlerini tamamladı.

Çevre Bakanlığı ekipleri çamur ve çöple kaplanan Haliç için devrede: Sudan numuneler alındı
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